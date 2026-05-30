В 1908 году над Сибирью произошел мощнейший взрыв и ученые до сих пор не разгадали его тайну

В июне 1908 года над центральной Сибирью произошла одна из самых загадочных катастроф в истории человечества. Взрыв, колоссальной мощности, уничтожил более 2 тыс. кв км тайги. Однако ученые, прибывшие на место через 20 лет, не обнаружили ни кратера, ни самогокосмического объекта.

Утром 30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска в небе был виден огромный огненный шар. Очевидцы рассказывали, что небо будто "раскололось надвое", а над лесом вспыхнул яркий огонь. По их словам, жар был настолько сильным, словно на людях загорелась одежда.

После этого прогремел мощнейший взрыв, который считается крупнейшим космическим столкновением в зарегистрированной истории человечества.

По современным оценкам, мощность взрыва составила от 10 до 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это в сотни раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Ударная волна уничтожила территорию, превышающую по площади Большой Лондон.

Что обнаружили ученые

Первая экспедиция добралась до места взрыва только в 1927 году. Ее возглавил советский минералог Леонид Кулик, рассчитывавший найти огромный кратер и обломки метеорита.

Однако вместо этого исследователи увидели гигантскую зону разрушений. Миллионы деревьев были повалены радиально, словно их смела мощная волна, исходившая из одной точки. В центре эпицентра ученые увидели лишь заболоченную местность. Никакого кратера найдено не было.

Почему кратера нет

По мнению современных ученых, отсутствие кратера и является ключом к разгадке Тунгусской катастрофы.

Согласно наиболее распространенной версии, космический объект не достиг поверхности Земли. Он разрушился в атмосфере на высоте примерно от 5 до 10 км. В результате произошел так называемый воздушный взрыв, который высвободил огромнейшее количество энергии.

Именно ударная волна от этого взрыва уничтожила лес на большой территории. Поскольку объект взорвался в воздухе, ударной воронки на земле не образовалось.

Астероид или комета

Несмотря на то что механизм взрыва хорошо изучен, происхождение самого объекта до сих пор остается предметом научных дискуссий.

Согласно одной гипотезе, причиной катастрофы стала комета. В пользу этой версии говорят необычно светлые ночи, наблюдавшиеся после взрыва по всей Европе. В некоторых регионах небо было настолько светлым, что люди могли читать газеты даже после полуночи.

Другая популярная теория предполагает, что над Сибирью взорвался каменный астероид диаметром около 50–60 м. Многие современные исследования склоняются именно к этой версии.

При этом убедительных доказательств в пользу одной из гипотез до сих пор нет. Ученым удалось обнаружить лишь микроскопические частицы, которые могут быть остатками космического тела.

Почему это важно сегодня

Исследователи отмечают, что Тунгусская катастрофа остается актуальной и в XXI веке. Объекты размером в несколько десятков метров встречаются значительно чаще, чем гигантские астероиды, способные вызвать глобальную катастрофу.

Именно поэтому сегодня астрономы по всему миру активно отслеживают околоземные объекты.

Главный вопрос, который остается спустя более века после катастрофы, заключается уже не в том, что именно взорвалось над Сибирью, а в том, насколько человечество готово к следующему подобному происшествию.

