В отличие от других семян своего времени, Alasemenia имела три широких и изогнутых наружу крыла, что позволяло ей эффективнее ловить ветер.

Ученые обнаружили крылатое семя возрастом 360 миллионов лет, которое проливает свет на происхождение и эволюцию механизма распространения растений с помощью ветра.

Как пишет Interestingengineering, ссылаясь на исследование, опубликованное в научном журнале eLife, семя Alasemenia, как считается, появилось в позднедевонскую эпоху около 360-385 миллионов лет назад.

Результаты изучения внутреннего строения Alasemenia установили, что длина семян составляла от 25 до 33 миллиметров. Однако у них отсутствовала чашечка, характерная для большинства семян того периода. Также отмечается, что оболочка Alasemenia вытянута наружу и образует широкие и выпуклые, похожие на крылья доли, которые помогали семенам летать на ветру.

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Ученые отмечают, что трехкрылые семена Alasemenia были лучше приспособлены к рассеиванию ветром, чем семена с одним, двумя или четырьмя крыльями.

В частности, специалисты сравнили Alasemenia с двумя другими известными крылатыми семенами из позднего девонского периода - Warstenia, и Guazia. у обоих видов по четыре крыла. Но если у первых крылья были короткими и прямыми, то у вторых - широкими и плоскими.

При этом исследователи провели количественный математический анализ, который показал, что неодинаковое количество крыльев у семян Alasemenia способствовало более стабильному и быстрому вращению, что позволяет семенам эффективнее разлетаться по ветру и удаляться от родительского растения.

Как отмечают ученые, в результате исследования они пришли к выводу, что крылатые семена появились как первая форма стратегии рассеивания ветра в позднем девоне, до других методов, таких как парашюты или шлейфы.

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