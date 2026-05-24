В Румынии обнаружили сокровище с золотом, которое может переписать историю бронзового века

Одно из ожерелий из этого клада украшено узорами, похожими на те, что встречаются на керамических изделиях бронзового века.

В Праховой (Румыния) мужчина, увлекающийся поиском металлов, нашел клад, возраст которого составляет около 3000 лет. Археологи говорят, что эта находка может изменить современные представления о бронзовом и раннежелезном веках на территории страны. Об этом пишет Adevarul.ro.

Клад, состоящий из трех золотых ожерелий, предметов из железа и бронзы, а также нескольких экземпляров, считающихся очень редкими, был найден на холме возле города Урлац.

Металлоискатель мужчины начал подавать сильные сигналы возле камня, который находился в отдаленной местности, без дорог и населенных пунктов поблизости. Он начал копать и уже на глубине всего 25 см нашел первые предметы - три железных колесика, прикрывавшие пакет с артефактами. Внутри находились три массивные золотые спирали, которые сначала приняли за браслеты.

Видео дня

Обозрев территорию и убедившись, что других зарытых предметов нет, мужчина на следующий день передал клад в Областное управление культуры Праховой, как того требует закон", - отметили в материале.

Впоследствии артефакты попали в Музей истории и археологии Праховой, где их исследовали эксперты.

В то же время археолог Алин Фринкулеаса, специализирующийся на доисторическом периоде, подчеркнул, что эта находка является "исключительной" для румынского пространства.

"Датировка артефактов пока что проблематична, поскольку предметы, по-видимому, относятся к периоду, охватывающему среднюю и позднюю бронзовую эпоху и начало первой железной эпохи", - отметил он.

Археологи считают, что это может означать либо то, что предметы были собраны и спрятаны в разные периоды, либо то, что современные теории относительно хронологии этих эпох требуют переоценки.

Adevarul.ro добавляет, что в результате анализов "браслеты" оказались золотыми ожерельями для шеи, скрученными, чтобы поместиться в ограниченном пространстве. Весь клад весит около 320 г золота.

Также рядом с ожерельями обнаружили три железных колесика, две маленькие топорика и бронзовый браслет, лежавший на дне ямы.

"Одно из ожерелий имеет декоративные узоры, похожие на те, что встречаются на керамических предметах бронзового века, тогда как стиль других предметов напоминает серебряные артефакты, обнаруженные в другие исторические периоды. Теперь археологи попытаются выяснить происхождение золота и тип использованного металла, чтобы лучше понять торговые и культурные связи общин, живших в этом районе три тысячелетия назад", - добавляют в публикации.

В свою очередь, холм, на котором был найден клад, включили в список будущих археологических раскопок, а специалисты надеются выяснить, существовало ли там человеческое поселение или место культа.

После завершения исследований предметы будут выставлены на обозрение общественности, скорее всего, в Музее истории и археологии Праховой.

Другие интересные находки

Как писал УНИАН, ранее археологи раскопали в Азии огромный каменный кувшин и увидели нечто жуткое. Отмечается, что они разбросаны по ландшафту, а их первоначальное назначение потерялось в тумане времени.

Также сообщалось, что во Франции обнаружили более 100 целых яиц динозавров. Из яиц, размером с футбольный мяч, вылупились бы огромные травоядные, длиной 40 метров и весом 90 тонн.

Вас также могут заинтересовать новости: