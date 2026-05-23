Археологи раскопали в Азии огромный каменный кувшин и обнаружили нечто жуткое

В центре Лаоса (государство в Юго-Восточной Азии) среди обширных равнин и разреженных лесов плато Сянкхоанг вырисовывается древняя загадка. Там находятся тысячи огромных каменных кувшинов, многие из которых пусты и открыты к небу. Они разбросаны по ландшафту, а их первоначальное назначение потерялось в тумане времени. Об этом пишет Science alert.

"На протяжении многих лет ученые спорили об их назначении, часто не имея возможности приблизиться к кувшинам из-за 80 миллионов неразорвавшихся кассетных бомб, которые до сих пор разбросаны по равнине, сброшенных США во время лаосской гражданской войны 1960-х годов", - отмечается в материале.

Однако раскопки одного гигантского сосуда дали ученым ответ. Внутри археологи нашли плотно упакованную смесь человеческих костей, принадлежавших, по оценкам, 37 людям. Более того, их не помещали внутрь одновременно - останки свидетельствуют, что сосуд использовали много раз на протяжении 270 лет, между 890 и 1160 годами нашей эры.

"Количество людей также свидетельствует о том, что кувшины принадлежали семьям или расширенным родственным группам. Они, вероятно, служили местами, где на протяжении поколений проводились обряды почитания предков", - отметил археолог Николас Скопал из Университета Джеймса Кука в Австралии.

Несмотря на то, что существовало много теорий относительно назначения кувшинов, в частности что их использовали для хранения пищи, собранные на сегодняшний день фрагментарные доказательства говорят о том, что огромные кувшины использовали для погребальных целей.

В нескольких из этих укрытий, размеры которых колеблются от 1 до 3 метров и которые были вытесаны из различных видов камня, были обнаружены человеческие останки, некоторые из которых также имеют возможные признаки кремации.

"Археологи в целом сходятся во мнении, что их использовали в погребальных ритуалах, но мы не знаем, как именно их использовали, кто их изготовил и сколько им лет", - подчеркнул Скопал.

Раскопки, проведенные его командой вокруг одного большого кувшина, диаметр дна которого составляет около 2 метров, дали несколько важных подсказок.

Анализ показал, что в кувшин было помещено около 37 человек, а радиоуглеродное датирование определило период их захоронения.

"Мы установили, что это был пример вторичного захоронения в IX–XII веках н. э., во время которого человеческие останки были помещены туда после первоначального периода разложения в другом месте", - отметил Скопал.

В то же время кости были не единственными предметами в сосуде. Ученые также нашли 20 стеклянных бусин, пять каменных плит, обломки керамики, маленький колокольчик и железный нож.

"Несколько обломков керамики можно было сложить, как пазл, и оказалось, что когда-то они были частями круглого горшка. Нож и колокольчик похожи на предметы, найденные в других местах в погребальных контекстах, что свидетельствует о том, что они являются важными погребальными дарами", - добавили в материале.

