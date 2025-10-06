Китай занимает лидирующие позиции в подводной добыче золота.

В водах океанов растворено огромное количество золота. По оценкам ученых, это почти 20 миллионов тонн. Часть драгоценного метара содержится в твердых отложениях под морским дном, что побуждает к глобальному поиску подводных богатств, пишет Wionews.

Отмечается, что Китай занимает лидирующие позиции в подводной добыче золота. Крупнейшее подводное месторождение золота, обнаруженное компанией Ruihai Mining Ltd, расположено вблизи острова Саньшань. В нем содержится примерно от 470 до 1500 тонн этого металла на глубине всего 2 км под водой. Это ставит Китай на первое место по количеству обнаруженных подводных запасов золота.

Чтобы найти это месторождение, китайские геологи использовали 67 буровых платформ и более 1000 сотрудников, при этом они обследовали площадь в 120 квадратных километров. После лет разведывательных работ подводная руда была обнаружена вблизи Лайчжоу - района, уже известного добычей золота.

Норвегия - еще одна страна, которую считают лидером по добыче ценных полезных ископаемых. Исследования показывают значительные запасы золота, меди, цинка в глубоководных местах между Норвегией и Гренландией. Впрочем, в этом случае добыча золота все еще носит преимущественно теоретический характер.

Такие страны, как Япония, Чили, Бразилия и США, также исследуют подводные ресурсы в своих зонах.

Проблема добычи океанического золота

Несмотря на огромные запасы, большинство подводного золота слишком разбавлено в воде или его трудно добывать с прибылью. Средний показатель содержания драгоценного металла составляет лишь один грамм на 100 миллионов тонн морской воды. Издание отметило, что хоть технологии добычи развиваются, но расходы остаются препятствием для добычи растворенного золота.

Поэтому сейчас большая часть океанического золота остается недосягаемой, а технологии являются ключом к будущему успеху.

Другие новости о месторождениях ценных металлов

Как сообщал ранее УНИАН, геологи обнаружили огромное месторождение меди, золота и серебра стоимостью 337 миллиардов долларов. Этот клад, найденный в Аргентине в горном районе провинции Сан-Хуан, считается самым значительным за последние три десятилетия. Отмечалось, что разработка этого месторождения может вывести Аргентину в число крупнейших мировых экспортеров меди и драгоценных металлов.

Также мы писали о новом месторождении, которое содержит более 12 граммов золота на тонну руды. Его открыла канадская горнодобывающая компания Aya Gold & Silver в Марокко в районе Ассирам. Новообнаруженная золотоносная зона там простирается на 8 километров. С углублением разведки страна может стать серьезным игроком в мире горнодобывающей промышленности.

