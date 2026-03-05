'Живое ископаемое' океана: что известно о рептилии, которая пережила динозавров

Этот вид находится под угрозой исчезновения.

В мире существует большое количество видов черепах. Некоторые из них могут быть очень большими, но никто из них не сравнится с одним уникальным видом.

В BBC Wildlife Magazine рассказали интересные факты о кожистой черепахе. Она является прямым потомком доисторических животных и почти не изменилась с эпохи динозавров.

Что известно о кожистых черепахах

В издании отметили, что кожистые черепахи получили свое название из-за кожистого вида их панцирей. Вдоль их панцирей есть гребни с тупым концом, благодаря чему черепахи остаются гидродинамичными.

Кожистые черепахи являются теплокровными, что позволяет им жить в местах с очень низкой температурой. Более того, эти черепахи способны поддерживать температуру своего тела выше, чем температура окружающего океана, примерно на 18 °C выше температуры воды.

Самая большая кожистая черепаха, которую когда-либо фиксировали ученые, имела длину 2,91 метра и весила 916 кг. Она была старше 100 лет, но, к сожалению, была выброшена на берег уже после смерти, запутавшись в рыболовной леске.

В издании добавили, что большинство кожистых черепах достигают длины более 1,7 метра и весят более 454 кг. Они являются самыми крупными видами черепах в мире.

В издании поделились, что кожистые черепахи питаются медузами, и им приходится есть их очень много. Этим черепахам приходится съедать в день медуз общим весом около 73% от их собственного веса.

Ученые, прикрепив к панцирям черепах видеокамеры, обнаружили, что они в основном питаются в глубоких водах океана, вдали от поверхности. Часто черепахи следуют за скоплениями медуз, чтобы сделать питание более эффективным.

Кроме того, кожистые черепахи являются самыми глубоководными морскими рептилиями в мире. Они способны погружаться на глубину более 1200 метров.

Как и у других видов морских черепах, у кожистых черепах нет зубов. Вместо зубов у них есть клювы. В издании отметили, что кожистые черепахи не питаются твердой пищей, так как у них нет дробильных пластин.

Шипы, называемые папиллами, подходят для питания мягкотелыми медузами, надежно удерживая желеобразную добычу в желудке. К сожалению, эти же папиллы не позволяют черепахе выплюнуть пластиковый пакет, который она может проглотить, даже если почувствует, что это не то, что она хочет съесть.

Где кожистые черепахи откладывают яйца

В издании рассказали, что атлантические и тихоокеанские кожистые черепахи никогда не встречаются и откладывают яйца в разных местах. Тихоокеанские популяции делятся на восточные и западные тихоокеанские подвиды, а восточнотихоокеанская кожистая черепаха генетически отличается от других популяций.

На пляжи, где гнездятся кожистые черепахи, влияют сразу несколько факторов:

застройка прилегающих к важным пляжам территорий;

световое загрязнение;

загрязнение и мусор;

количество людей.

Интересно то, что самки кожистых черепах - единственный вид морских черепах, который меняет свои предпочтения в отношении пляжей для гнездования и не обязательно возвращается на один и тот же пляж из года в год.

Кожистые черепахи также не хотят гнездиться слишком далеко от берега, потому что мусор на пляже затрудняет рытье ям для гнезд, а расстояние затрудняет молодым черепахам поиск океана, когда они только что вылупились из яиц.

Находятся ли кожистые черепахи под угрозой исчезновения

В издании подчеркнули, что кожистые черепахи являются исчезающим видом. Их яйца являются деликатесом в некоторых частях мира и даже используются в некоторых лекарствах.

Кроме того, на кожистых черепах нередко охотятся ради мяса и кожи. В издании добавили, что самок этого вида черепах по-прежнему регулярно убивают, когда они выходят на берег, чтобы отложить яйца.

По оценкам экспертов, за последние три поколения глобальная популяция кожистых черепах сократилась почти на 40%, причем наиболее уязвимыми к исчезновению являются тихоокеанские кожистые черепахи. Количество важных пляжей для гнездования тихоокеанских кожистых черепах также резко сократилось.

