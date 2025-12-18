Титан ставит под сомнение теорию об океане из-за своей плотной и жидкой внутренней структуры.

Самый большой спутник Сатурна, Титан не имеет большого глобального океана под своей ледяной оболочкой, как ранее считали ученые. Об этом свидетельствует тщательный повторный анализ данных, собранных более десяти лет назад, передает Interesting Engineering, ссылаясь на исследование в журнале Nature.

Вместо этого спуск под замерзшую поверхность Титана может привести не к открытой воде, а к густой слякоти, ледяным туннелям и полостям с талой водой, которые расположены ближе к его скалистому ядру. Такой вывод был сделан на основе нового анализа данных миссии NASA "Кассини", которая почти 20 лет вращалась вокруг Сатурна.

В издании напомнили, что ранее интерпретации измерений "Кассини" указывали на наличие огромного подземного океана жидкой воды, который долго считался одной из самых перспективных особенностей Титана для потенциальной жизни.

Видео дня

Однако когда ученые смоделировали Титан с глубоким океаном, то цифры больше не сходились, поскольку физические свойства, выведенные из данных, не соответствовали тому, что должен производить глобальный океан.

Пересмотр тех же измерений благодаря новым методам выявил совсем другую картину - более холодную, густую и гораздо более слякотную.

Такие выводы не только меняют представление исследователей о том, что лежит под корой Титана, но и могут повлиять на то, как ученые оценивают другие ледяные миры Солнечной системы в поисках жизни.

"Вместо открытого океана, как у нас на Земле, мы, вероятно, имеем дело с чем-то, что больше напоминает арктический морской лед или водоносные горизонты", - отметил Баптист Журно, доцент кафедры наук о Земле и космосе Вашингтонского университета.

В то же время аспирантка Вашингтонского университета Ула Джонс подчеркнула:

"Открытие слоя слякоти на Титане также имеет захватывающие последствия для поиска жизни за пределами нашей солнечной системы. Это расширяет диапазон сред, которые мы можем считать пригодными для жизни".

Такие выводы помогут направить будущую миссию NASA "Dragonfly" на Титан, запуск которой запланирован на 2028 год, ведь ученые переосмысливают, где и как искать признаки жизни.

Другие исследования о космосе

Ранее астрономы обнаружили загадочную "адскую планету", которой не должно существовать. Речь идет о PSR J2322-2650b, которая примерно равна массе Юпитера, но мало похожа на типичный газовый гигант.

Также сообщалось, что астрономы обнаружили сверхгорячую "суперземлю" с 10-часовым годом. По словам ученых, планета могла иметь небольшое железное ядро и легкие породы мантии - это совпадает с характеристиками ее звезды.

Вас также могут заинтересовать новости: