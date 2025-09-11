Это открытие укрепляет понимание людей черных дыр.

Ученые смогли "услышать", как две черные дыры увеличивались в размерах, сливаясь в одно гигантское образование. Это лучшее доказательство теоремы, выдвинутой известным физиком Стивеном Хокингом более полувека назад, но так и не подтвержденной при его жизни, пишет Live Science.

Исследование, которое было проведено под руководством докторанта Института гравитационной физики имени Макса Планка в Потсдаме Эдриана Г. Абака, основано на открытии, сделанным 14 января Лазерной интерферометрической гравитационной обсерваторией. В тот день в обсерватории зафиксировали в космосе гравитационные волны, которые указывали на слияние двух черных дыр, в результате чего образовавшаяся черная дыра оказалась значительно больше.

До слияния общая площадь поверхности двух черных дыр составляла около 243 000 квадратных километров. После слияния, напротив, вновь образованная единичная черная дыра имела площадь поверхности примерно 400 000 квадратных километров.

По словам ученых, их открытие подтверждает теорему о площади горизонта событий черных дыр, которую Хокинг выдвинул в 1971 году. Он утверждал, что площадь поверхности горизонта событий черной дыры никогда не может уменьшиться со временем.

"Несмотря на то, что это очень простое утверждение, оно имеет огромные последствия", - заявил соавтор исследования Максимилиано Иси, доцент Колумбийского университета и научный сотрудник Института Флэтайрон.

Исследователи подчеркнули, что это открытие укрепляет понимание людей черных дыр и подтверждает, что их можно рассматривать как термодинамические объекты. Оно также показывает, что информация (или энтропия) внутри черной дыры пропорциональна площади ее поверхности.

Ранее ученые заметили две сверхмассивные черные дыры, которые совместно поглощают одно газовое облако, в одной из галактик на расстоянии 1 миллиарда световых лет от Земли. Эти черные дыры имеют общую массу, в 40 миллионов раз превышающую массу Солнца.

При этом две черные дыры вращаются друг вокруг друга, сближаясь каждые 130 дней. Именно это стало причиной такого необычного явления - "совместной трапезы".

