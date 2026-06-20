Почти черные айсберги меняют жизнь на дне океана: ученые объяснили, что происходит

Ученые связывают эти изменения с ускоренным разрушением крупных ледников северо-восточной Гренландии и российской Арктики.

Ученые зафиксировали необычное явление в Арктике: почти черные айсберги, содержащие огромные камни и осадочные породы, дрейфуют на сотни километров и кардинально меняют экосистемы на дне Северного Ледовитого океана.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, пишет Indian Defence Review. Авторы работы пришли к выводу, что процесс напрямую связан с ускоренным таянием ледников из-за глобального потепления.

Исследователи рассказали, что большинство айсбергов переносят камни и грунт, которые ледники собирают во время движения по суше. Однако во время экспедиции на научно-исследовательском судне "Поларштерн" в 2021 году ученые заметили необычные айсберги, которые выглядели почти полностью черными.

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По словам специалистов, некоторые из этих ледяных гигантов перевозили тонны камней на расстояние в сотни километров от ближайших ледников. Анализ образцов показал, что породы, найденные на айсбергах, совпадают с камнями, обнаруженными на морском дне на глубине около 2500 м.

Ученые выяснили, что увеличение количества таких обломков уже влияет на глубоководные экосистемы. В районе исследовательской станции Hausgarten в период с 2015 по 2017 год плотность камней на дне заметно возросла. Новые твердые поверхности быстро начали заселять губки, актинии и другие организмы, которым ранее было сложно закрепиться на мягком дне.

Исследователи отметили, что даже небольшое количество камней способно создавать новые места обитания и формировать целые колонии живых организмов. За несколько лет разнообразие и численность глубоководной фауны в таких районах существенно выросла.

Анализ данных за последние 40 лет показал, что количество айсбергов в проливе Фрама - главном морском коридоре между Гренландией и Шпицбергеном - постоянно растет. Если до 2000 года их фиксировали примерно в 5% наблюдений, то в последние десятилетия этот показатель составил 26%.

Ученые связывают эти изменения с ускоренным разрушением крупных ледников северо-восточной Гренландии и российской Арктики. Дополнительным фактором стало сокращение площади морского льда, который раньше сдерживал движение айсбергов. Теперь ледяные массивы дрейфуют быстрее, активнее тают и сбрасывают больше камней на океанское дно.

Исследователи предупредили, что последствия затрагивают не только экосистемы. Увеличение количества айсбергов в арктических водах может создавать дополнительные риски для грузового и круизного судоходства, а также осложнить развитие рыболовства в северных широтах.

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