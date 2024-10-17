Испытания аэродинамического торможения позволят аппарату быстро и непредсказуемо менять свою орбиту, что может временно помешать отслеживанию его другими странами.

Секретный экспериментальный космический самолет будет выполнять новый вид специализированного тормозного маневра при возвращении в атмосферу Земли. Об этом объявили Космические силы США.

Секретный дистанционно управляемый космический корабль X-37B был разработан компанией Boeing для исполнения неизвестных целей на службе Министерства обороны США.

Хотя его миссии засекречены, известно, что он ранее служил платформой для проверки воздействия солнечной радиации на семена, пишет LiveScience.

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Отмечается, что в своем маневре самолет будет участвовать в "аэроторможении" - серии контролируемых спусков в атмосферу Земли, в которых корабль намеренно использует аэродинамическое сопротивление для изменения своей орбиты, не потребляя слишком много топлива. Секретарь ВВС Фрэнк Кендалл сказал:

"Эта новая и эффективная серия маневров демонстрирует приверженность Космических сил достижению новаторских инноваций при выполнении ими миссий по обеспечению национальной безопасности в космосе".

Испытания аэродинамического торможения позволят аппарату быстро и непредсказуемо менять свою орбиту, что может временно помешать отслеживанию его другими странами.

X-37B начал свою седьмую миссию в декабре 2023 года после запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy. За ней наблюдают как Космические силы, так и Управление быстрых возможностей Министерства ВВС США - управление ВВС, которое существует для расширения границ военных технологий.

Отмечается, что на момент запуска параметры миссии включали "эксплуатацию многоразового космического самолета в новых орбитальных режимах". Космический корабль работал на высокоэллиптической орбите, которая перемещает его между 1000 км от поверхности Земли и более чем 35 750 км от нее.

Известно, что аппарат управляется дистанционно, имеет длину около 9 метров и высоту 3 метра и может вращаться на орбите Земли после запуска с помощью ракеты. Он похож на миниатюрный космический челнок и может использоваться повторно, поскольку может приземляться на взлетно-посадочную полосу в конце каждой миссии.

Исключением является служебный модуль X-37B, в котором хранится часть технического оборудования космического корабля: оно должно быть сброшено с корабля перед его приземлением. Он может оставаться в космосе годами подряд, вращаясь вокруг Земли в течение 908 дней, подзаряжая батареи с помощью бортовых солнечных панелей

Космические силы США обрисовали цели предыдущих миссий X-37B таким образом: "работа в новых орбитальных режимах, эксперименты с технологиями осведомленности о космической области и исследование воздействия радиации на материалы NASA". Они также упоминали эксперименты по передаче солнечной энергии из космоса на землю с использованием аппарата.

Параметры последней миссии включали "эксперименты с технологиями осведомленности о пространстве" - системами, используемыми для обнаружения и отслеживания объектов на орбите Земли.

"Учитывая длинную орбиту космического корабля, он потенциально мог бы следить за спутниками на орбите Земли, в том числе и за спутниками противников", - отмечается в статье.

Запуск космических аппаратов

Американская компания Radian Aerospace показала обновленный концепт уникального одноступенчатого космического самолета Radian One. Согласно планам разработчиков, Radian One будет взлетать со взлетно-посадочной полосы за счет "ракетных саней" и собственных двигателей. При возвращении на Землю он будет садиться, как обычный авиалайнер.

Radian One хотят использовать для космического туризма, запуска спутников, полетов на МКС, а также для некоторый военных миссий.

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