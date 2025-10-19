Также ученым удалось выяснить местоположение еще трех важнейших библейских городов.

В Иордании на побережье Мертвого моря обнаружены доказательства, которые говорят о том, что библейские "города грехов" реально существовали и находились в определенных местах.

В частности, как пишет Daily Mail, среди обнаруженных находок – Содом в Баб-эд-Дра и Гоморра в Нумере. Оба города были заселены в раннем бронзовом веке, но потом были опустошены пожаром, и полностью заброшены.

Адма и Зевоим, связанные с Фифой и Ханазиром, также имели следы заселения и разрушения, хотя для подтверждения их идентичности необходимы дальнейшие раскопки.

Видео дня

А вот Сигор, расположенный недалеко от современного Сафи, выделялся своей непрерывной заселенностью с бронзового века до византийского периода. В ходе раскопок были обнаружены церкви, надгробия, останки, а также пещера древнего пророка, который молил Бога пощадить город и дать ему убежище.

Археолог Тайтус Кеннеди рассказал, что находки в Сигоре помогают сделать библейские повествования реалистычными и контекстуализировать разрушение некоторых городов.

Все пять городов расположены по оси север-юг вдоль вершин холмов вблизи древних ручьев, что подтверждает библейское повествование.

"Пять городов, которые потенциально выглядят одинаково, и там происходили одни и те же события в нужном географическом районе. Это очень убедительно для отождествления их с пятью городами равнины", - сказал Кеннеди.

Издание напомнило, что согласно Ветхому Завету, эти города были уничтожены огнем в качестве божественного наказания за злодеяния, включая жестокость, коррупцию и моральный упадок. В Книге Бытия Содом и Гоморра описываются как места, где "вопль на них был так велик, а грех их так тяжел", что Бог решил уничтожить их. Пророк по имени Лот и его семья были спасены благодаря своей праведности, а Сигор служил им убежищем.

Эта история долгое время трактовалась как предостережение от безнравственности и неповиновения божественному закону, что придавало археологическим открытиям мощный повествовательный контекст.

Баб-эд-Дра, вероятное место Содома, содержал кладбища, демонстрирующие склепы, сожженные сверху, что согласуется с описанием огня с небес в Бытии 19.

"Когда археологи проводили раскопки на кладбище, то обнаружили, что склепы были сожжены изнутри", - сказал Кеннеди.

"Сначала они подумали, что это могло быть сделано для того, чтобы очистить могилу и использовать ее повторно. Но, продолжая раскопки, они обнаружили один особенно хорошо сохранившийся образец, включая крышу. При дальнейшем осмотре они выяснили, что пожар на самом деле начался на крыше", - детализировал археолог и подчеркнул, что это говорит о том, что разрушение произошло сверху.

Останки скелетов, найденные в Нумере, предполагаемом месте Гоморры, были извлечены из-под обрушившейся башни, что указывает на внезапную катастрофу.

Оба города географически совпадают с Сигором и расположены вдоль линии поселений на вершинах холмов вблизи равнины, проходящей с севера на юг, что подтверждает библейское повествование.

Несмотря на то, что некоторые радиоуглеродные датировки указывают на более раннее разрушение, керамика и другие археологические материалы соответствуют библейской хронологии, подтверждая, что Баб-эд-Дра и Нумера являются вероятными Содомом и Гоморрой.

Раскопки кладбищ в Фифе и Ханазире позволили выявить закономерности разрушения, аналогичные тем, что наблюдались в Баб-эд-Дра и Нумере, что согласуется с библейским рассказом о гибели Адмы и Цевоима в огне, описанным в Книге Бытия, глава 19.

Кеннеди подчеркнул: "Их необходимо тщательно и официально раскопать, чтобы получить более подробную и точную информацию"

Как и Содом и Гоморра, эти города, вероятно, были заброшены после разрушения, что соответствует библейскому повествованию о божественном суде над городами равнины.

Зоар, уверенно идентифицированный недалеко от современного Сафи, выделяется как единственный город, избежавший разрушения, служивший убежищем Лота в Книге Бытия, глава 19.

Раскопки последних 30 лет обнаружили две большие византийские церкви, римскую крепость, набатейское поселение и керамику бронзового века, что подтверждает непрерывное присутствие здесь людей со времен Авраама и до византийского периода.

По словам Кеннеди, ключевым открытием стала пещера Лота, расположенная в близлежащих горах. Археолог назвал ее "довольно удивительной" благодаря найденной там керамике раннего и среднего бронзового века и византийской церкви с надписями, связывающими ее с Лотом.

"Они нашли керамику раннего бронзового века и начала среднего бронзового века, после чего ее использование прекратилось на тысячелетия. Таким образом, она соответствует тому времени, когда жил Лот", - сказал он.

Древние источники, включая карту Мадабы VI века и историка I века Иосифа Флавия, который отмечал, что "Мёртвое море простиралось до самого Цора Аравийского", подтверждают местоположение Сиора.

Надгробие епископа по имени Опсис, датируемое 369 годом н.э., о котором упоминают паломники, такие как Эгерия, ещё раз подтверждает непреходящее значение Сиора.

"Это одна из причин, почему Зоир так важен… потому что мы до сих пор знаем, где находится Зор. Это точно установлено, потому что никогда не терялось в истории", — сказал Кеннеди, подчеркнув роль Сиора в определении местонахождения Содома, Гоморры, Адмы и Цевоима.

Другие новости археологии

Ранее в Иордании археологи обнаружили 2000-летнюю гробницу, которая находится под одним из семи чудес света - городом Петра. Под знаменитым скальным храмом-мавзолеем Эль-Хазне, который известен как "Сокровищница фараона", было обнаружено более 10 скелетов.

Вас также могут заинтересовать новости: