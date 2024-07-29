Ученые обнаружили древнюю мумию, которая прекрасно сохранилась.

Археологи получили новые и подробные доказательства того, как Древний Рим бальзамировал своих мертвецов. Они были ошеломлены, после вскрытия 2000-летнего саркофага в исторической "гробнице Цербера" в Неаполе. Там ученые обнаружили древнюю мумию, которая прекрасно сохранялась на протяжении тысячелетий, пишет Daily Mail.

Указанную находку считают "беспрецедентной". Отмечается, что останки буквально консервировались с помощью кремов на растительной основе (хеноподий и полынь), которые наносились на тела перед запечатыванием в камере.

"Одно из тел было обнаружено покрытым саваном в окружении погребального инвентаря… Особая забота о покойном и хронология найденных предметов позволили предположить, что он, возможно, был основателем семьи, для которой был построен мавзолей", - говорится в публикации. Видео дня

"Гробница Цербера", расположенная в Джулиано, была обнаружена в 2023 году Управлением археологии, изящных искусств и ландшафта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле нашли потрясающее древнее сооружение из Библии. В частности, были найдены руины древнего рва, построенного более 3000 лет назад в Городе Давида, который считается одним из старейших городов в истории.

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