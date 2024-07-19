Прекрасно сохранившийся скелет стегозавра по кличке "Апекс" был продан на аукционе за рекордную сумму.

На аукционе Sotheby’е скелет динозавра продали за рекордные $44,6 млн, хотя изначально его оценивали максимум в $6 млн.

Напомним, предыдущий рекорд по дороговизне в 2020 году установил тираннозавр по кличке "Стэн". Его продали за $31,8 млн.

Анонимный покупатель американц, и, как сообщили в аукционном доме, он обошел шесть других участников торгов, пишет Newsweek. После продажи покупатель, как сообщает Sotheby's, заявил: ""Апекс" родился в Америке и собирается остаться в Америке!".

Видео дня

Окаменелость была обнаружена коммерческим палеонтологом Джейсоном Купером в штате Колорадо в 2022 году. Это один из самых полных экземпляров стегозавра, когда-либо найденных, его размеры составляют 11 футов в высоту и 27 футов в длину. Впечатляющие размеры и комплектность "Aпекса" сделали его желанным предметом на аукционе.

"Апекс" был тщательно раскопан, отреставрирован и подготовлен к аукциону. На скелете наблюдаются признаки артрита, что позволяет предположить, что "Апекс" дожил до преклонного возраста без признаков боевых травм или повреждений.

Что такое стегозавр

Стегозавр был травоядным динозавром, который жил в конце юрского периода, примерно 145–152 млн лет назад. Стегозавр, известный своим характерным двойным рядом пластин в форме воздушного змея вдоль спины и хвостом с шипами. Пластины, потенциально используемые для терморегуляции или демонстрации, придавали ему уникальный внешний вид.

Вас также могут заинтересовать новости: