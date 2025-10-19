Исследование показало разительные различия между восточной и западной системами антарктических каньонов.

В ледяных водах Антарктиды ученые обнаружили 332 гигантских каньона, о которых ранее не было известно. Некоторые из них достигают более 4 000 метров в глубину, пишет Econews.

Отмечается, что эти массивные океанические впадины открыли ученые Барселонского университета и Университетского колледжа Корка (Ирландия) благодаря высокоточному картографированию морского дна. В результате выяснилось, что количество каньонов в пять раз превышает предыдущие оценки.

Новое исследование показало разительные различия между восточной и западной системами антарктических каньонов, а также предоставило новые сведения о древней истории ледникового покрова континента.

Видео дня

Исследование основывалось на Международной батиметрической карте Южного океана (версия 2) - самой детальной на сегодня карте морского дна Антарктиды. Она имеет разрешение 500 метров на пиксель, что позволило исследователям применить полуавтоматизированные методы для идентификации и анализа подводных форм рельефа, говорится в статье.

По словам Дэвида Амбласа из Барселонского университета, каньоны на дне Антарктиды по размерам превышают аналогичные образования в других частях океана - благодаря влиянию полярных льдов и большим объемам осадков, которые приносят в море ледники.

Команда также создала специальное программное обеспечение GIS, что позволило рассчитать 15 морфометрических параметров, чтобы воссоздать сложную геологическую структуру каньонов.

Согласно результатам исследования, наиболее развитые каньоны расположены именно на востоке Антарктиды. Они имеют разветвленную, сложную структуру. Все эти каналы объединяются в один главный, который отводит воду в глубокий океан, прорезая крутые склоны и образуя типичные U-образные профили, характерные для ледниковых форм рельефа.

По мнению ученых, такие многоветвевые каньоны Восточной Антарктиды свидетельствуют о длительной истории ледниковой активности, эрозии и накопления осадков. Зато каньоны Западной Антарктиды короче, круче и имеют V-образные поперечные профили.

Эта морфологическая разница подтверждает теорию о том, что ледниковый щит Восточной Антарктиды значительно старше, а ее каньоны существуют гораздо дольше, чем на западе континента, говорят ученые. Исследование впервые подтвердило это на большом масштабе, тогда как ранее подобные выводы базировались только на анализе осадочных отложений.

Научный прорыв в понимании подводного мира Антарктиды

Подводные каньоны Антарктиды играют ключевую роль в циркуляции вод между глубокими океанами и континентальными шельфами. Холодная плотная вода, образующаяся под ледовыми шельфами, стекает в глубины океана, формируя Антарктическую донную воду - один из главных элементов глобальной океанической циркуляции и климатической системы.

Кроме того, эти каньоны направляют теплые глубинные воды к побережью, что вызывает таяние основы ледовых шельфов. Когда эти природные "барьеры" ослабевают или разрушаются, материковый лед быстрее стекает в океан, что приводит к повышению уровня Мирового океана.

Открытие 332 гигантских каньонов под толщей льда Антарктиды ученые считают революционным шагом в изучении скрытой подводной топографии континента. Некоторые из них достигают более 4 000 метров в глубину, влияя на циркуляцию океанов, стабильность ледовых шельфов и глобальные климатические процессы.

Другие новости об Антарктиде

Как сообщал ранее УНИАН, в начале 2025-го во льдах Антарктиды нашли останки пропавшего британского ученого. История восходит к 1959 году, когда британский ученый Деннис Белл с тремя коллегами отправился в геологическую разведку, используя две собачьи упряжки. Во время похода собаки начали сопротивляться, и Белл пошел вперед, чтобы подбодрить их, но провалился в дыру в мостике между ущельями. Его тело так и не смогли забрать. Спустя 66 лет Британская антарктическая служба объявила об обнаружении останков ученого среди камней.

Также мы писали, что ученые нашли утерянные гигантские реки, которые давно протекали через Антарктиду. Потерянный ландшафт сохранился под ледяным щитом в течение 30 миллионов лет. Понимание того, как они образовались и как продолжают влиять на ландшафт, может помочь уточнить прогнозы будущей потери льда, сообщили исследователи.

Вас также могут заинтересовать новости: