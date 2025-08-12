Останки ученого нашли среди камней, обнажившихся при отступлении ледника Экология.

Эта история произошла в Антарктиде летом 1959 года, когда британский ученый Деннис Белл с тремя коллегами отправился в геологическую разведку, используя две собачьи упряжки.

Во время похода ездовые собаки начали сопротивляться и Белл пошел вперед, чтобы подбодрить их, но провалился в дыру в мостике между расщелинами. После трагедии его тело так и не смогли забрать, пишет Iflscience. Но вот теперь - cпустя 66 лет Британская антарктическая служба объявила об обнаружении останков ученого среди камней, обнажившихся при отступлении ледника Экология.

"Деннис Белл был одним из ученых, внесших вклад в раннюю науку и исследование Антарктиды в чрезвычайно суровых условиях. Несмотря на то, что он пропал без вести в 1959 году, память о нем жила среди коллег и в наследии полярных исследований. Это открытие положило конец многолетней тайне и напомнило нам о человеческих историях, запечатленных в истории антарктической науки", - заявила директор Британской антарктической службы профессор Джейн Фрэнсис.

Уточняется, что останки Белла были найдены 19 января 2025 года сотрудниками Польской антарктической станции имени Генрика Арцтовского на острове Кинг-Джордж. Команда собрала часть находок и доставила их на станцию Арцтовски, начав расследование, в ходе которого были обнаружены новые фрагменты костей и более 200 личных вещей, включая радиооборудование, фонарик и наручные часы с надписью.

Останки были отправлены на ДНК-анализ, который и подтвердил, что они принадлежат Деннису Беллу.

Брат Белла, Дэвид, который живет в Австралии, прокомментировал: "Когда мы с моей сестрой Валери узнали, что наш брат Деннис найден спустя 66 лет, мы были потрясены и изумлены".

Ранее стало известно, что француз прожил год в Антарктиде и рассказал о впечатлениях. Теперь французский ученый мечтает принять участие в экспедиции на Марс.

