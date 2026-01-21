Украинскую антарктическую экспедицию впервые в истории возглавит женщина: что о ней известно

Анжелика Ганчук имеет 10-летний стаж работы в сфере метеорологии и климатологии.

Впервые команду годовой экспедиции на станцию "Академик Вернадский" возглавит женщина – метеоролог Анжелика Ганчук. Как сообщает Национальный антарктический научный центр (НАНЦ), она станет руководительницей 31-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) на 2026-2027 годы.

Отмечается, что ранее Ганчук уже работала на станции в качестве метеоролога – в 2022–2023 годах ученая участвовала в 27-й УАЭ. В Антарктике проводила метеорологические, океанографические, гляциологические, аэрологические и другие исследования.

В целом же она имеет 10-летний стаж работы в сфере метеорологии и климатологии, а также опыт управления коллективом, обращают внимание в НАНЦ. Прошла путь от синоптика до руководителя сектора Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС. Сейчас она осуществляет оперативное прогнозирование и моделирование опасных гидрометеорологических явлений для реагирования на чрезвычайные ситуации. Как объясняют в антарктическом центре, это часто делается в очень сжатые сроки и в сложных условиях, поэтому требует хорошей стрессоустойчивости, что ценно для работы в условиях Антарктики.

"В экспедиции Анжелика проявила себя как специалист с яркими лидерскими качествами, умеющий организовывать различные процессы и брать на себя ответственность. В то же время она – командный игрок. Именно поэтому среди всех участников и участниц конкурса ее выбрали не только работать на метеонаправлении, но и возглавить экспедицию", – отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Он также подчеркнул, что с 2018 года в украинской антарктической программе произошел настоящий гендерный прорыв – от негласного почти 20-летнего запрета на участие женщин в экспедициях до первого бейскомандира. В целом, с 2018 года и по настоящее время, в годовых экспедициях работали 13 полярниц, в сезонных – 11.

Что известно об Анжелике Ганчук

Она родилась в 1994 году. Получила степени бакалавра и магистра с отличием по направлению метеорологии и климатологии КНУ имени Тараса Шевченко. С 2016 года начала работать синоптиком в отделе метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Украины.

Занималась оперативным прогнозированием погоды, анализом данных, мониторингом опасных и стихийных метеорологических явлений и подготовкой официальных предупреждений. Одновременно несколько лет работала в отделе взаимодействия со СМИ и вела прогноз погоды на телеканале "Киев".

После возвращения из Антарктики возглавила сектор численного моделирования и прогнозирования УкрГМЦ. Сейчас занимается внедрением современных численных моделей прогнозирования погоды и опасных явлений, адаптацией прогнозных методик к национальным условиям и интеграцией спутниковых данных в ежедневную операционную практику.

С 2025 года привлечена к образовательному процессу в КНУ им. Тараса Шевченко.

Участвует в программах EUMETSAT и Baltic+, где выступает представителем и тренером от Украины, а также проходила обучение и стажировку более чем в десяти странах мира. В Финляндии получила статус Master Trainer в системе метеорологического прогнозирования SmartMet и прошла обучение по работе с автоматизированными метеорологическими станциями Vaisala.

Отдельное направление – сотрудничество с британским Met Office во внедрении одной из ведущих в мире платформ для визуализации метеорологических данных, которая используется для телевизионного вещания и медиапродуктов УкрГМЦ.

Украинский ледокол "Ноосфера" в Антарктике

В начале декабря украинский ледокол "Ноосфера" прибыл к полярной станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез, куда доставил украинскую сезонную экспедицию и участников Первой мексиканской антарктической экспедиции.

Затем стало известно, что ледокол впервые пересек полярный круг – более двух часов морякам пришлось маневрировать между айсбергами. Полярный круг – воображаемая линия на широте 66°33', обозначающая границу зон, где наблюдаются полярный день и полярная ночь не менее суток в году.

