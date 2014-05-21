Датская IT-компания разработает электронное правительство в Украине

Согласно сообщению, в процессе сотрудничества Ciklum будет заниматься поиском и отбором программных решений для модернизации и автоматизации системы государственного управления. При этом компания будет проводить поиск среди своих украинских клиентов, для которых Ciklum разрабатывает программное обеспечение (ПО).

В Госагентстве по вопросам науки, инноваций и информатизации (Госинформнауки), которое занимается внедрением электронного правительства в стране, отмечают, что Ciklum имеет ряд клиентов, которые создавали ПО для других правительств Восточной Европы.

«Тот факт, что это программное обеспечение было разработано в Украине, делает его очень привлекательным», - отметили в агентстве.

Вместе с украинским правительством Ciklum будет работать над реализацией решений для идентификации пользователя и систем аутентификации, порталом административных сервисов, реестров, а также решений в области здравоохранения и т.п.

Справка УНИАН. Электронное правительство – способ предоставления информации и оказания государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.

Ciklum - датская компания, основанная в 2002 году, работающая в сфере аутсорсинга разработки программного обеспечения. В Украине работают одни из крупнейших центров разработки компании в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке и Виннице.

Количество сотрудников украинских офисов на начало 2014 года составило более 2,3 тыс. человек.

