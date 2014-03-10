Австралия создает научный центр по борьбе с космическим мусором

Исследовательский центр сотрудничества по решению экологических проблем космического пространства - такое название получил новый научный центр Австралии, который будет создан на базе обсерватории Маунт-Стромло, расположенной неподалеку от Канберры, сообщает ИТАР-ТАСС.

Стоимость этого проекта составляет 150 млн австралийских долларов (около 135 млн долларов США). Правительство выделяет на его реализацию 20 млн, а главный вклад внесут частные компании и научные организации Австралии, США и Японии.

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"Главная задача проекта - отслеживать и, в конечном счете, уничтожать космический мусор, - сказал научный руководитель нового центра Бен Грин. - Сейчас на околоземной орбите находится порядка 300 тыс. единиц такого мусора - от обломков погибших спутников до крепежных болтов и других деталей, "занесенных" в космос человеком. По мере освоения космоса угроза столкновений спутников с различного рода "хламом" становится всё более реальной.

"Австралия является одной из наиболее уязвимых стран в отношении подобных космических проблем, - подчеркнул Грин. - Население нашей страны разбросано по огромной территории, вот почему мы в очень большой степени зависим от космических технологий связи".

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Профессор Австралийского национального университета Мэтью Коллесс сообщил, что новый центр поначалу будет просто собирать и каталогизировать информацию об уже имеющемся на околоземной космической орбите мусоре. "Однако впоследствии, по мере развития технологии, мы надеемся приступить к ликвидации этого мусора с помощью лазеров, - пояснил ученый. - Если мы сумеем увеличить мощность лазеров, то получим возможность использовать их для уничтожения небольших кусков космического мусора, "подталкивая" их ближе к Земле, чтобы они сгорали в верхних слоях атмосферы".

Планируется, что новый центр начнет работу в середине 2014 года.