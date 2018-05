Associated Press полностью перейдет на цифровую платформу

Новостное агентство Associated Press намерено провести реструктуризацию, пишет The New York Times. Агентство создало так называемый план AP2.0, целью которого является полный переход на цифровую платформу, которую в Associated Press называют "Цифровым кооперативом" (Digital cooperative).

Ожидается, что Associated Press изменит способы хранения, редактирования и распространения информационных сообщений. Согласно плану, AP откроет четыре региональных редакционных центра.

Новые региональные центры должны увеличить объем производимой информации и сократить число редакторов, работающих над сообщением. Он также сократят нагрузку на главную редакцию, позволив ей сконцентрироваться на главных новостях дня.

Кроме того, будут расширены мультимедийные пакеты для развлекательных, деловых и спортивных новостей.

Associated Press - одно из самых старых новостных агентств мира, оно существует уже 161 год. Это некоммерческая организация, которой для нормальной работы достаточно быть безубыточной. Агентство продолжает набирать сотрудников, в то время как его конкуренты, чтобы сократить издержки, сокращают штаты.

В настоящее время агентство располагает 243 бюро в 97 странах мира. Его новости используют 1700 американских газет, пять тысяч радио- и телестанций. Новости распространяются на четырех языках.

Лента.ру