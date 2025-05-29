На частную застройку враг сбросил по меньшей мере пять авиабомб.

Российские оккупанты атаковали Пологовский район Запорожской области управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация (ОВА). "На рассвете враг атаковал КАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома. Под завалами находятся люди", - детализировали в ОВА.

Видео дня

Там добавили, что 49-летний мужчина ранен во время вражеской атаки по Пологовскому району.

Всего, по данным ОВА, в течение суток оккупанты нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. "Поступило 9 сообщений о повреждении квартир, частных домов и автомобилей", - добавили там.

Удары по Украине

В ночь на 24 и 25 мая оккупанты наносили по Украине масштабные удары. На нашу территорию летело большое количество дронов и ракеты различного типа. В частности, россиянами было применено 367 средств воздушного нападения. Украинские защитники сбили 45 крылатых ракет, обезвредили 266 вражеских БПЛА.

Позже 25 мая начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ после паузы ударила ракетой Х-22, но баллистику украинские защитники сбить не смогли. Он добавил, что в отражении атаки принимали участие и переданные Украине западные истребители F-16 и Mirage.

Вас также могут заинтересовать новости: