Смородина популярна среди садоводов. Вкусные и полезные ягоды будут радовать, если кусты не съест тля.

Каждый садовод знаком с таким вредителем, как тля. Мелкие жучки, которые, кажется, готовы съесть все ягодные кусты, в том числе и смородину. Борьба с этими насекомыми может быть долгой, но она эффективна. Разберемся, что нужно сделать, чтобы спастись от тли на смородине.

Как избавиться от тли на смородине

Конечно же, лучше предотвратить проблему, чем потом с ней бороться. В случае с вредителями эта логика тоже работает.

Профилактические методы от тли на смородине:

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Ранневесенняя обработка . Ранней весной, до распускания почек, обработайте смородину вазелиновым маслом или препаратом с хлорокисью меди или цимоксанилом для уничтожения зимующих яиц тли. Обрезка и прореживание кустов . Удалите загущенные ветви, чтобы улучшить проветривание и проникновение солнечного света. Посадка зонтичных растений . Морковь, укроп, петрушка и другие зонтичные растения привлекают естественных врагов тли.

Для мощной защиты от вредителей стоит использовать все вышеперечисленные способы ухода за кустами.

Как избавиться от тли на смородине нашатырным спиртом

Не у всех получается вовремя провести профилактику от насекомых. Не стоит унывать, ведь еще не все потеряно. Есть средства от тли на смородине, которые безопасны, поэтому их можно использовать в любое время.

К примеру, для этих целей подойдет раствор с нашатырным спиртом. Чтобы его приготовить, понадобятся две столовые ложки нашатырного спирта, 10 литров воды и 50 грамм натертого хозяйственного мыла. Все ингредиенты нужно смешат и опрыскать кусты.

Это не единственное народное средство от тли на смородине. Кусты хорошо обрабатывать раствором уксуса. Разведите пять столовых ложек уксуса на 10 литров воды и добавьте 50 грамм хозяйственного мыла.

Кроме того, некоторые садоводы предпочитают опрыскивать смородину раствором мыла и масла. Удобнее всего его готовить в пятилитровом бутиле. В емкость насыпьте пять ложек соды, добавьте пять ложек растительного масла и стакан жидкого мыла. Оставшуюся часть емкости заполните водой.

Химические препараты от галловой тли на смородине

Галловая тля на смородине вызывает образование вздутий на листьях, которые называют галлами. Для борьбы с ней обычно используют химические инсектициды, которые содержат такие действующие вещества, как имидаклоприд или неоникотиноид, ацетамиприд, тиаклоприд. Например, "Актора", "Танрек", "Апачи", "Актеллик", "Акторофит", "Прованто", "Конфидор" и другие. Они оказывают системное действие на тлю, что приводит к ее гибели.

Стоит помнить, что при использовании химических средств, обязательно соблюдайте инструкцию и не обрабатывайте смородину во время цветения, чтобы не навредить пчелам.

Также подойдут и биологические препараты от тли на смородине, которые созданы на основе бактерий или грибков. Например, "Фитоверм", "Танрек", "Лепидоцид", "Энтобактерин" и другие.

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