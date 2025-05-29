Каждый садовод знаком с таким вредителем, как тля. Мелкие жучки, которые, кажется, готовы съесть все ягодные кусты, в том числе и смородину. Борьба с этими насекомыми может быть долгой, но она эффективна. Разберемся, что нужно сделать, чтобы спастись от тли на смородине.
- Как избавиться от тли на смородине
- Как избавиться от тли на смородине нашатырным спиртом
- Химические препараты от галловой тли на смородине
Как избавиться от тли на смородине
Конечно же, лучше предотвратить проблему, чем потом с ней бороться. В случае с вредителями эта логика тоже работает.
Профилактические методы от тли на смородине:
- Ранневесенняя обработка. Ранней весной, до распускания почек, обработайте смородину вазелиновым маслом или препаратом с хлорокисью меди или цимоксанилом для уничтожения зимующих яиц тли.
- Обрезка и прореживание кустов. Удалите загущенные ветви, чтобы улучшить проветривание и проникновение солнечного света.
- Посадка зонтичных растений. Морковь, укроп, петрушка и другие зонтичные растения привлекают естественных врагов тли.
Для мощной защиты от вредителей стоит использовать все вышеперечисленные способы ухода за кустами.
Как избавиться от тли на смородине нашатырным спиртом
Не у всех получается вовремя провести профилактику от насекомых. Не стоит унывать, ведь еще не все потеряно. Есть средства от тли на смородине, которые безопасны, поэтому их можно использовать в любое время.
К примеру, для этих целей подойдет раствор с нашатырным спиртом. Чтобы его приготовить, понадобятся две столовые ложки нашатырного спирта, 10 литров воды и 50 грамм натертого хозяйственного мыла. Все ингредиенты нужно смешат и опрыскать кусты.
Это не единственное народное средство от тли на смородине. Кусты хорошо обрабатывать раствором уксуса. Разведите пять столовых ложек уксуса на 10 литров воды и добавьте 50 грамм хозяйственного мыла.
Кроме того, некоторые садоводы предпочитают опрыскивать смородину раствором мыла и масла. Удобнее всего его готовить в пятилитровом бутиле. В емкость насыпьте пять ложек соды, добавьте пять ложек растительного масла и стакан жидкого мыла. Оставшуюся часть емкости заполните водой.
Химические препараты от галловой тли на смородине
Галловая тля на смородине вызывает образование вздутий на листьях, которые называют галлами. Для борьбы с ней обычно используют химические инсектициды, которые содержат такие действующие вещества, как имидаклоприд или неоникотиноид, ацетамиприд, тиаклоприд. Например, "Актора", "Танрек", "Апачи", "Актеллик", "Акторофит", "Прованто", "Конфидор" и другие. Они оказывают системное действие на тлю, что приводит к ее гибели.
Стоит помнить, что при использовании химических средств, обязательно соблюдайте инструкцию и не обрабатывайте смородину во время цветения, чтобы не навредить пчелам.
Также подойдут и биологические препараты от тли на смородине, которые созданы на основе бактерий или грибков. Например, "Фитоверм", "Танрек", "Лепидоцид", "Энтобактерин" и другие.
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