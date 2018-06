Половина вэб-покупок делается на пьяную голову

43 процента британцев совершают покупки в Интернете в нетрезвом состоянии. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Kelkoo, который приводит The Daily Telegraph.



Четверть из опрошенных признались, что занялись онлайн-шопингом только из-за того, что приняли алкоголь, а каждый пятый вообще не может вспомнить на следующий день, что именно заказал в онлайн-магазине.



Чаще всего в состоянии алкогольного опьянения люди покупают одежду и обувь, а также видеоигры, фильмы и книги. Один из опрошенных признался, что купил пьяным лодку.



По сведениям Kelkoo, чаще всего "пьяные покупки" совершаются с 23 до часу ночи. Как указывает The New York Times в статье, посвященной этому явлению, на eBay пик покупок приходится на период с 18:30 до 22:30. Представитель интернет-магазина подтвердил изданию, что в этом есть заслуга и "пьяных покупок".



По данным системы ChannelAdvisor, предоставляющей платформу для онлайн-торговли сотням ресурсов, пик покупок приходится на 20 часов, при этом растет доля более поздних покупок, совершаемых с 21 часа до полуночи.



Проблема "пьяных покупок" существует не только в Сети, замечает Лента.ру. Так, в июле 2011 года нью-йоркский зоомагазин, расположенный возле баров, запретил продажу щенков нетрезвым посетителям. По мнению владельцев магазина, такие люди совершают покупки необдуманно.