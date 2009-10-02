Большой театр оцифрует свою нотную библиотеку

Нотная библиотека Государственного академического Большого театра, одна из крупнейших в мире, будет переведена в цифровой формат, сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный директор Большого Анатолий Иксанов.

"Это архиважный проект по переводу в цифровой формат одного из старейших и обширнейших нотных собраний в мире. Это очень важно, поскольку, во-первых, дает возможность сохранить это великое наследие для будущих поколений, а кроме того, даст возможность воспользоваться нашими богатейшими материалами всем российским театрам, а также музыковедам и ученым", - сказал гендиректор ГАБТ.

Он объяснил, что в итоге будет создан полный электронный каталог архива.

Проект по созданию электронной нотной библиотеки был начат Большим театром и компанией "Самсунг" осенью 2007 года. За истекшие два года, по словам заведующего архивом Бориса Мукосея, в цифровой формат было переведено 20% фонда, включающего в себя 50 тысяч единиц хранения, в том числе - 300 уникальных экземпляров.

Нотный архив отражает всю историю Большого театра. Основная часть фондов - это постановочные комплекты: дирижерские партитуры, режиссерские и суфлерские экземпляры, по которым можно восстановить сведения о сценографии, исполнительских стилях и особенностях постановок.

По ходу работ были сделаны важнейшие находки: обнаружились копии прежде не исполнявшихся сочинений таких композиторов, как Римский-Корсаков, Чайковский, Шостакович, таких музыкантов как Ростроповича.

В библиотеке имеются также фрагменты певческих книг XIV-XV веков, партитуры конца XVIII-начала XIX веков, трофейные издания, шуточные стихи и шаржи оркестрантов.

РИА "Новости"