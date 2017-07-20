Apple последним обновлением устранила критическую уязвимость в iOS

В финальной версии iOS 10.3.3, которая вышла 19 июля, повышена стабильность работы системы, улучшена оптимизация, а также исправлено большое количество ошибок, в числе которых есть и уязвимости. Как пишет профильное издание AiP, одна из них, под именем Broadpwn, имела статус критической.

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Сообщается, что эта уязвимость Broadpwn дает возможность хакерам получать удаленный доступ к iPhone, iPad и iPod touch под управлением старых версий iOS, включая iOS 10.3.2. Для использования уязвимости злоумышленнику необходимо отправить на мобильное устройство информационный элемент WME, превышающей стандартную длину.

Специалисты в области безопасности первоначально считали, что для выполнения атаки хакеру требуется быть подключенным к той же сети Wi-Fi, что и жертва. Однако при более глубоком изучении выяснилось, что атака может проводиться извне. Таким образом, уязвимость оказалась еще более опасной.

При успешном выполнении атаки с использованием уязвимости Broadpwn хакер получает полноценный удаленный доступ к мобильному устройству. В результате этого злоумышленник имеет возможность воспользоваться персональными данными пользователя.

Издание подчеркивает, что уязвимости Broadpwn были подвержены и Android-устройства. Google выпустила патч, закрывающий "дыру", 5 июля.