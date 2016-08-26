Apple устранила лазейки в iOS, позволявшие шпионить за владельцем устройства

Узнав об этом, компания Apple срочно выпустила обновление своего программного обеспечения, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Как пишет издание, около двух недель назад юрист из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Мансур получил на свой iPhone 6 от неизвестных отправителей СМС-сообщения со ссылками.

В сообщениях говорилось, что открыв ссылку, адвокат, специализирующийся на правозащитной деятельности, якобы сможет получить некую секретную информацию о пытках заключенных в тюрьмах ОАЭ.

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Мансур решил переслать подозрительные СМС-ки специалистам по компьютерной безопасности из компаний Citizen Lab и Lookout.

По словам экспертов, если бы Мансур перешел по ссылке, на его iPhone было бы незаметно установлено программное обеспечение, дающее хакерам контроль над камерой и микрофоном и позволяющее отслеживать все, что творится вокруг.

С помощью вредоносного софта злоумышленники смогли бы записывать звонки и сообщения в мессенджерах WhatsApp и Viber и контролировать местонахождение и передвижения правозащитника.

"Это самый совершенный пакет шпионского ПО, который когда-либо нам доводилось видеть", - говорится в заявлении компании Lookout.

Специалисты по компьютерной безопасности считают, что опасный софт был разработан израильской компанией NSO Group, занимающейся созданием программ для борьбы с киберугрозами.

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Как отмечает обозреватель Би-би-си по вопросам технологий Дэйв Ли, NSO Group известна среди экспертов как "поставщик кибервооружений".

По сведениям международной правозащитной организации Privacy International, израильская компания продавала свое ПО клиентам в Мексике и Панаме.

О других сделках NSO Group, стоимость которой, по некоторым оценкам, превышает 1 миллиард долларов, правозащитникам практически ничего не известно.

Представители израильской компании обнародовали заявление, в котором признали, что разрабатывают софт для борьбы с террором и преступностью.

При этом они подчеркнули, что им ничего не известно об отдельных инцидентах, связанных с использованием их разработок.

По словам Дэйва Ли, контрольный пакет акций в NSO Group принадлежит венчурной компании из Калифорнии Francicso Partners Ltd., от которой также ожидают заявления по поводу происшествия с Ахмедом Мансуром.

"Как только нам стало известно о данной уязвимости, мы немедленно устранили ее в iOS 9.3.5. Мы рекомендуем всем нашим клиентам всегда загружать самую последнюю версию iOS, чтобы защитить себя от потенциальных угроз в сфере компьютерной безопасности", - говорится в заявлении Apple.