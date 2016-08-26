Apple устранила лазейки в iOS, позволявшие шпионить за владельцем устройства
В операционной системе Apple iOS были обнаружены три ранее неизвестных уязвимости, благодаря которым злоумышленники могли легко шпионить за жертвой при помощи ее же собственного телефона.
Узнав об этом, компания Apple срочно выпустила обновление своего программного обеспечения, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Как пишет издание, около двух недель назад юрист из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Мансур получил на свой iPhone 6 от неизвестных отправителей СМС-сообщения со ссылками.
В сообщениях говорилось, что открыв ссылку, адвокат, специализирующийся на правозащитной деятельности, якобы сможет получить некую секретную информацию о пытках заключенных в тюрьмах ОАЭ.
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Мансур решил переслать подозрительные СМС-ки специалистам по компьютерной безопасности из компаний Citizen Lab и Lookout.
По словам экспертов, если бы Мансур перешел по ссылке, на его iPhone было бы незаметно установлено программное обеспечение, дающее хакерам контроль над камерой и микрофоном и позволяющее отслеживать все, что творится вокруг.
С помощью вредоносного софта злоумышленники смогли бы записывать звонки и сообщения в мессенджерах WhatsApp и Viber и контролировать местонахождение и передвижения правозащитника.
"Это самый совершенный пакет шпионского ПО, который когда-либо нам доводилось видеть", - говорится в заявлении компании Lookout.
Специалисты по компьютерной безопасности считают, что опасный софт был разработан израильской компанией NSO Group, занимающейся созданием программ для борьбы с киберугрозами.
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Как отмечает обозреватель Би-би-си по вопросам технологий Дэйв Ли, NSO Group известна среди экспертов как "поставщик кибервооружений".
По сведениям международной правозащитной организации Privacy International, израильская компания продавала свое ПО клиентам в Мексике и Панаме.
О других сделках NSO Group, стоимость которой, по некоторым оценкам, превышает 1 миллиард долларов, правозащитникам практически ничего не известно.
Представители израильской компании обнародовали заявление, в котором признали, что разрабатывают софт для борьбы с террором и преступностью.
При этом они подчеркнули, что им ничего не известно об отдельных инцидентах, связанных с использованием их разработок.
По словам Дэйва Ли, контрольный пакет акций в NSO Group принадлежит венчурной компании из Калифорнии Francicso Partners Ltd., от которой также ожидают заявления по поводу происшествия с Ахмедом Мансуром.
"Как только нам стало известно о данной уязвимости, мы немедленно устранили ее в iOS 9.3.5. Мы рекомендуем всем нашим клиентам всегда загружать самую последнюю версию iOS, чтобы защитить себя от потенциальных угроз в сфере компьютерной безопасности", - говорится в заявлении Apple.