Ученые объяснили, почему большая часть дождей не доходит до Земли (видео)

В основном дождь выпадает из так называемых смешанных облаков, включающих водяной пар, капли воды и кристаллы. Последние увеличиваются и утяжеляются, примораживая переохлажденные капли к себе. В нижней части облака или же под ним они тают и трансформируются в привычные нам дождевые капли, передает Naked Science.

Читайте такжеУченые обнаружили планету, где идут дожди из рубинов и сапфиров

Но далеко не все из них попадают на Землю. Большая часть капель, проходя через слои теплого воздуха, испаряется.

Компьютерные модели показали, что в воздухе испаряется примерно 40% дождя. Ну а те капли, которые и доходят до поверхности Земли, падают в основном на деревья. Ведь в тех частях планеты, где часто льют дожди, растут гигантские деревья, накрывающие почти все вокруг.

Ранее ученые NASA заявили, что дождей на Земле будет гораздо больше. Это, по их словам, связано с изменением климата в тропиках.