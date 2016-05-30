Зонд NASA "Юнона" вошел в систему Юпитера

Как сообщает NASA, зонд пересек черту, за которой гравитация Юпитера действует сильнее, чем гравитация Солнца, передает ZN.UA. Зонд был запущен 5 лет назад, за это время на него действовали три гравитационные силы: Земли, Солнца и Юпитера.

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Теперь же "Юнона" вошла в зону, в которой наиболее сильной гравитационной силой является влияние Юпитера, а это означает, что опасность того, что зонд отклонится от заданной траектории, свелась к минимуму.

Как заявил один из участников миссии "Юнона", "сегодня сила притяжения Юпитера сравнялась по своей силе с тем, как на зонд действует гравитация Солнца. С завтрашнего дня и на протяжении всей миссии гравитация Юпитера будет доминировать и другие объекты Солнечной системы будут влиять на траекторию полета зонда в крайне незначительной степени".

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года, ее приближение к Юпитеру запланировано на 4 июля этого года. При приближении к Юпитеру зонд проведет небольшой разгонный маневр, который выведет его на стабильную орбиту вокруг планеты. По расчетам NASA, "Юнона" совершит 37 оборотов вокруг Юпитера, находясь на расстоянии около 5 тыс. км над облаками планеты. Целью "Юноны" является изучение происхождения Юпитера, структуры его атмосферы и магнитосферы.