Сегодня ночью можно будет увидеть слияние Юпитера и Венеры (видео)

Расстояние между Венерой и Юпитером настолько сократится, что их отчетливо можно будет рассмотреть невооруженным взглядом, сообщает "Новое время" со ссылкой на блог NASA.

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Наблюдателю без телескопа эти космические тела напомнят "двойную звезду" - в таком состоянии они пробудут около недели, сообщили в NASA.

Юпитер и Венера - третье и четвертое по яркости тело в ночном небе. Во вторник вечером явление будет особо заметно, затем Венера, которая вращается быстрее, начнет "обгонять" планету-гигант.