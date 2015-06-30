Сегодня ночью можно будет увидеть слияние Юпитера и Венеры (видео)
20:40, 30 июня 2015Наука и IT
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В ночь на среду в небе можно будет увидеть редкое космическое явление - "слияние" двух планет.
Сегодня расстояние между Юпитером и Венерой будет минимальным / Скриншот из видео
Расстояние между Венерой и Юпитером настолько сократится, что их отчетливо можно будет рассмотреть невооруженным взглядом, сообщает "Новое время" со ссылкой на блог NASA.
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Наблюдателю без телескопа эти космические тела напомнят "двойную звезду" - в таком состоянии они пробудут около недели, сообщили в NASA.
Юпитер и Венера - третье и четвертое по яркости тело в ночном небе. Во вторник вечером явление будет особо заметно, затем Венера, которая вращается быстрее, начнет "обгонять" планету-гигант.
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