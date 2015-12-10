Airbus построит зонд для изучения спутников Юпитера (видео)

Об этом сообщается на сайте компании, передает ТАСС.

Аппарат JUICE (Jupiter icy moons explorer) будет запущен в 2022 году с помощью ракеты Ariane 5. Через 7,5 лет он достигнет системы Юпитера и через некоторое время выйдет на орбиту спутника Ганимеда.

Как отмечается в пресс-релизе, миссия направлена на поиски признаков существования жизни вокруг газового гиганта.

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Особое внимание планируется уделить спутникам Каллисто, Европа и Ганимед.

Вес зонда составит 5,5 тонн. Энергию он будет получать от крупнейшего в истории космических исследований солнечного генератора размером 97 кв. м.

В качестве субподрядчиков в строительстве зонда будут принимать участие более 60 европейских компаний.

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Ранее УНИАН сообщал, что европейский аэрокосмический гигант Airbus обеспечил себе контракт на создание самой крупной космической сети в мире. Концерн должен будет произвести 900 малых орбитальных спутников для компании OneWeb, которая занимается предоставлением услуг доступа в интернет в труднодоступных районах.