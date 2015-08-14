Ученые открыли экзопланету, напоминающую молодой Юпитер

Международная группа астрономов открыла экзопланету, напоминающую молодой Юпитер.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статью в Science.

Возраст экзопланеты, получившей наименование "51 Эридана б" составляет примерно 20 миллионов лет, что по астрономическим меркам очень мало. Для примера, возраст Солнца, Земли и Юпитера оценивают примерно в 4,5 миллиарда лет.

Ученые выяснили, что на открытой ими экзопланете сильнейшая концентрация метана из всех уже известных экзопланет. Сама планета находится на орбите чуть дальше от родительской звезды, чем Сатурн от Солнца и превышает массу Юпитера примерно в два раза.

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Температура на "51 Эридана б" примерно 800 градусов по Фаренгейту, то есть она достаточно горячая, чтобы расплавить свинец, но довольно холодная по сравнению с другими газовыми гигантами.