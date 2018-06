Турецкие хакеры взломали сайты координаторов интернета

Турецкие хакеры из группировки NetDevilZ взломали сайт организации ICANN, в чьи функции входит надзор за интернет-адресами и протоколами, сообщает Wired. Также был взломан сайт организации IANA, управляющей адресным пространством интернета.

В пятницу, 27 июня, при заходе на сайты ICANN и IANA пользователи видели следующее сообщение: "You think that you control the domains but you don`t! Everybody knows wrong. We control the domains including ICANN! Don`t you believe us?".

Спустя несколько секунд, которых было достаточно для прочтения хакерского послания, все посетители ресурсов перенаправлялись на сайт AtSpace.com.

Взломаны были сайты, расположенные по адресам icann.com, icann.net, iana.com и iana-servers.com. Спустя 20 минут после взлома работа ресурсов ICANN и IANA была восстановлена.

Ранее группировка NetDevilZ взломала популярный ресурс для обмена фотографиями Photobucket и порносайт Redtube.

