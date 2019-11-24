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Зонд InSight возобновил бурение скважины на Марсе - NASA

00:32, 24 ноября 2019
Наука и IT
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InSight будет изучать почву Марса почти два года / фото NASA/JPL-Caltech

Американский модуль InSight, расположенный на Марсе, возобновил работу буровой установки HP3, чтобы углубиться на несколько сантиметров на поверхность планеты.

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Об этом сообщили в миссии NASA, передает Громадське.

В этот раз модуль успешно выполнил задание благодаря закрепленному на механической руке ковшу.

В прошлый раз операция провалилась, поскольку у бура не было достаточного сцепления с грунтом Марса - отдача при бурении уравновешивалась и установке не удавалось продвинуться вглубь. Стены скважины при этом слишком сильно расширялись.

Напомним, в NASA планировали, что InSight будет изучать почву Марса почти два года (720 дней), а стоимость всей миссии составляет $850 млн. Сложную роботизированную технику отправили на расстояние в 146 млн км от Земли для того, чтобы исследовать, как зародился и развивался Марс.

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Теги: #NASA#Марс