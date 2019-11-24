Зонд InSight возобновил бурение скважины на Марсе - NASA

В прошлый раз операция провалилась, поскольку бур не имел достаточного сцепления с грунтом Марса.

Американский модуль InSight, расположенный на Марсе, возобновил работу буровой установки HP3, чтобы углубиться на несколько сантиметров на поверхность планеты.

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Об этом сообщили в миссии NASA, передает Громадське.

В этот раз модуль успешно выполнил задание благодаря закрепленному на механической руке ковшу.

В прошлый раз операция провалилась, поскольку у бура не было достаточного сцепления с грунтом Марса - отдача при бурении уравновешивалась и установке не удавалось продвинуться вглубь. Стены скважины при этом слишком сильно расширялись.

My mole is on the move again and back to digging. Using my arm to put pressure on the mole from the side has помог положить it move down ~1.25 inches (~32 millimeters). My @NASAJPL & @DLR_en team's efforts to #SaveTheMole continue. pic.twitter.com/ZXo31F5xsi — NASA InSight (@NASAInSight) November 21, 2019

Напомним, в NASA планировали, что InSight будет изучать почву Марса почти два года (720 дней), а стоимость всей миссии составляет $850 млн. Сложную роботизированную технику отправили на расстояние в 146 млн км от Земли для того, чтобы исследовать, как зародился и развивался Марс.