Вода таки была: ученые нашли глину на Марсе

Марсоход Curiosity пробурил скважины и взял два образца, а теперь подтвердил наличие большого количества глинистых минералов в них.

Ровер Curiosity обнаружил на склонах горы Шарп в кратере Гейл крупнейшие на сегодня отложения марсианской глины, которые, вероятно, сформировались на дне древнего озера или реки.

Об этом сообщает Science Alert.

Читайте такжеУченые нашли возможные признаки жизни на Марсе

Орбитальные аппараты были первыми, кто обнаружил глину на горе Шарп. Когда NASA выбрало Кратер Гейла в качестве места посадки MSL Curiosity, глина на горе Шарп была одной из целей марсохода.

Марсоход Curiosity пробурил скважины и взял два образца, а теперь подтвердил наличие большого количества глинистых минералов в них. Наличие глины подтверждает, что в далеком прошлом кратер Гейл содержал значительное количество воды. Скорее всего, скалы в этом регионе сформировались из слоев осадочных отложений и грязи, скопившейся на дне древних озер.

Также небольшие количества глины удалось найти и в других местах Марса, недавние образцы содержали наибольшие количества глинистых минералов из известных на данный момент.

«Подобные залежи глины - одна из главных причин, почему мы выбрали кратер Гейла и отказались от других вариантов посадки марсохода. Наши инструменты идеально приспособлены для раскрытия ее секретов», - рассказал Скотт Гузевич, один из участников научной команды Curiosity.

Как сообщал УНИАН, поток метана, который на Марсе был зафиксирован еще Curiosity, может поступать из раскола в вечной мерзлоте, содержащий пузырьки газа. Вероятно, что определенные геологические события привели к расколу льда.