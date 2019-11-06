Военные инженеры США создали спутник, которому не нужно топливо

Изобретение в перспективе должно помочь очистить орбиту Земли от космического мусора.

Военные инженеры из Исследовательской лаборатории флота в Соединенных Штатов Америки разработали электрический двигатель, которому для работы не требуется топливо.

Об этом пишет Scientific American.

Читайте такжеАстронавтам на МКС доставят печку, чтобы они смогли печь пирогиОтмечается, что изобретение в перспективе должно помочь очистить орбиту Земли от космического мусора.

Ученые спроектировали спутник, он образует вокруг себя магнитное поле, которое начинает взаимодействовать с магнитным полем Земли.

«Другими словами, это парусник в мире космоса. Но вместо ветра технология электродинамической привязи двигает конструкцию благодаря физическим законам, которые управляют электрическими и магнитными полями», – заявил профессор инженерной энергетики в Университете Падуи в Италии Энрико Лоренцини.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые изобрели новую теорию зарождения жизни на Земле.