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Военные инженеры США создали спутник, которому не нужно топливо

20:08, 06 ноября 2019
Наука и IT
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Спутник образует вокруг себя магнитное поле / NASA

Военные инженеры из Исследовательской лаборатории флота в Соединенных Штатов Америки разработали электрический двигатель, которому для работы не требуется топливо.

Об этом пишет Scientific American.

Читайте такжеАстронавтам на МКС доставят печку, чтобы они смогли печь пирогиОтмечается, что изобретение в перспективе должно помочь очистить орбиту Земли от космического мусора.

Ученые спроектировали спутник, он образует вокруг себя магнитное поле, которое начинает взаимодействовать с магнитным полем Земли.

«Другими словами, это парусник в мире космоса. Но вместо ветра технология электродинамической привязи двигает конструкцию благодаря физическим законам, которые управляют электрическими и магнитными полями», – заявил профессор инженерной энергетики в Университете Падуи в Италии Энрико Лоренцини.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые изобрели новую теорию зарождения жизни на Земле.

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Теги: #космос#ученые