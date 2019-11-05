Ученые изобрели новую теорию зарождения жизни на Земле – это может помочь найти пришельцев

Мы до сих пор не знаем, где впервые сформировалась жизнь, но наше исследование показывает, что мы теперь не можем исключать и зарождение его в глубоководных жерлах, говорится в тексте исследования.

Подводные гидротермальные жерла – места с наиболее оптимальными условиями для зарождения живых существ, считают ученые.

Об этом пишет Independent.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution, ученые даже предположили, что тепло и луга могли быть не просто полезными, а необходимыми для размножения существ.

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Теорию подтвердили путем эксперимента, утверждают авторы исследования.

В морских вулканических жерлах вода контактирует с минералами коры планеты и реагирует созданием теплой щелочной среды, содержащей водород.

В результате процесса образуются химические соединения с щелочью, что обеспечивает контакт между водородом и углекислым газом для формирования все более сложных органических соединений.

Результаты эксперимента дают надежду найти жизнь и на других планетах с подобными океанами.

Предыдущие эксперименты по зарождению протоклеток жирных кислот были успешными в прохладной пресной воде, но только в жестких контролируемых условиях.

На этот раз ученые обнаружили молекулы с более длинными углеродными цепями, необходимых для нагрева и образования в структурах протоклеток.

Даже больше – щелочной раствор помог новым протоэлементам сохранить электрический заряд. То есть, тепло, щелочь и соль не препятствовали образованию протоэлементов, а наоборот – активно этому способствовали.

Мы до сих пор не знаем, где впервые сформировалась жизнь, но наше исследование показывает, что мы теперь не можем исключать и зарождение его в глубоководных жерлах, говорится в тексте исследования.

По словам биологов, глубоководные жерла присущи не только Земле, но и Юпитеру и Сатурну.

Как сообщал УНИАН, ученые реконструировали лицо мужчины эпохи Средневековья со скелета, которому более 600 лет.