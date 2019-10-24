BBC запустила сайт новостей в даркнете – для читателей из стран с цензурой

Сайт включает в себя русскую, арабскую и иранскую службы BBC.

Британский общественный вещатель BBC запустил международный новостной сайт, доступный через систему анонимного сетевого доступа Tor. Цель проекта – помешать попыткам ряда стран ввести цензуру в Интернете.

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Как заявили в BBC, правительства ряда стран, среди которых Китай, Иран и Въетнам, пытались заблокировать доступ к контенту BBC News.

Отмечается, что система Tor помогает скрыть, кто и зачем использует интернет, что поможет гражданам избежать госнадзора и цензуры.

Теперь в даркнете будет доступна международная версия BBC News, которая будет работать на нескольких языках. Она будет включать в себя русскую, арабскую и иранскую службы BBC.

Сайт доступен по адресу bbcnewsv2vjtpsuy.onion в браузере Tor (через обычный браузер эта ссылка не открывается).

Напомним, в апреле в России приняли закон о «суверенном интернете», предусматривающий изоляцию Рунета.