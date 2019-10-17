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Созданы стильные скафандры для космических туристов (фото, видео)

10:54, 17 октября 2019
Наука и IT
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Компания Virgin Galactic показала костюмы космических туристов / Virgin Galactic

Аэрокосмическая компания Virgin Galactic и американский  производитель спортивной одежды Under Armour раскрыли линейку одежды «космических костюмов» для будущих пассажиров  космического туристического корабля on SpaceShipTwo.

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Как сообщает Space.com, снаряжение астронавта включает в себя базовый скафандр, обувь, тренировочный костюм и куртку астронавта "Limited Edition".

 «Скафандры составляют часть иконографии первой космической эпохи, это наши впечатления о космических полетах, и то, с чем неразрывно связаны астронавты», – отметил владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

По его словам, в следующий раз, когда он наденет свой скафандр, он уже будет «на пути в космос».

Суборбитальный корабль для космического туризма SpaceShipTwo, как ожидается, начнет полеты уже в 2020 году.

Virgin Galactic

Ранее сообщалось, что американская аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, отправит первых космических туристов в первой половине 2019 года.

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Теги: #космос#туристы