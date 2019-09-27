В NASA показали видео, как черная дыра искривляет пространство

Симуляция позволяет лучше представить, как мощное гравитационное поле таких чрезвычайно массивных объектов влияет на мир вокруг них.

Агентство NASA опубликовала зрелищную визуализацию симуляции черной дыры, которая прекрасно демонстрирует влияние мощных гравитационных сил, порожденных такими массивными объектами. В частности, они искривляют свет, словно кривое зеркало.

Как пишет Newsweek, на визуализации NASA видно черную дыру, которая образовалась в результате взрыва сверхновой звезды. Видео дает понять, как она могла бы выглядеть, если бы человечество смогло наблюдать за ней с безопасного расстояния в космосе.

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Одна из самых видимых особенностей – аккреционный диск черной дыры. Это горячий, тонкий диск, который вращается. Он образуется из материи, которая медленно по спирали падает в центр космического объекта. В процессе поглощения материи свет, который выделяется, поддается искажению. Поэтому возникает узнаваемый «двугорбый» образ.

Материя в диске, которая расположена ближе к центру, движется со скоростью, близкой к скорости света. Тем временем, наружные части вращаются вокруг черной дыры немного медленнее.

«Симуляции и видео вроде этого очень помогают нам представить, что имел в виду Альберт Эйнштейн, когда говорил об искривлении полотна пространства и времени под действием гравитации», - говорит автор видео из Центра управления полетами Годдарда Джереми Шниттман.