В NASA показали видео, как черная дыра искривляет пространство

Агентство NASA опубликовала зрелищную визуализацию симуляции черной дыры, которая прекрасно демонстрирует влияние мощных гравитационных сил, порожденных такими массивными объектами. В частности, они искривляют свет, словно кривое зеркало.

Как пишет Newsweek, на визуализации NASA видно черную дыру, которая образовалась в результате взрыва сверхновой звезды. Видео дает понять, как она могла бы выглядеть, если бы человечество смогло наблюдать за ней с безопасного расстояния в космосе.

Читайте такжеВ NASA засняли разрыв звезды черной дырой (видео)

Одна из самых видимых особенностей – аккреционный диск черной дыры. Это горячий, тонкий диск, который вращается. Он образуется из материи, которая медленно по спирали падает в центр космического объекта. В процессе поглощения материи свет, который выделяется, поддается искажению. Поэтому возникает узнаваемый «двугорбый» образ.

Материя в диске, которая расположена ближе к центру, движется со скоростью, близкой к скорости света. Тем временем, наружные части вращаются вокруг черной дыры немного медленнее.

«Симуляции и видео вроде этого очень помогают нам представить, что имел в виду Альберт Эйнштейн, когда говорил об искривлении полотна пространства и времени под действием гравитации», - говорит автор видео из Центра управления полетами Годдарда Джереми Шниттман.

Visualize a mind-bending black hole 😱



The gravity of a black hole is so intense, it distorts its surroundings like a carnival mirror. Simulations help us see what Einstein meant when he said gravity warps the fabric of space & time. Get sucked in: https://t.co/9TK79WZ6Frpic.twitter.com/B6k7cHjpA6