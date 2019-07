В Китае частная компания впервые успешно вывела на орбиту коммерческие спутники (фото, видео)

Компания Beijing Starcraft Glory, известная также как iSpace, стала первой частной китайской компанией, успешно запустившей коммерческие спутники.

Как сообщает ZDnet, ракета под названием SQX-1 Y1 была запущена в среду с китайского космодрома Цзюцюань (Jiuquan). Носитель успешно вывел два коммерческих спутника на околоземную орбиту на высоте 300 км.

В компании сообщили, что запуск стал важной вехой – iSpace осуществила первый китайский частный космический пуск с несколькими спутниками. Теперь компания хочет осуществить более масштабный запуск к концу 2020 года.

🇨🇳China's iSpace has successfully put a satellite into space by Hyperbola-1 rocket.



it is the 1st successful orbital launch by a Chinese private company.



last photo by Chen Xiao @goneless . awesome job ;) pic.twitter.com/sBTh2bAVl3