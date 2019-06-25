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Не рассчитали: появилось видео взрыва ускорителя ракеты SpaceX (фото)

10:25, 25 июня 2019
Наука и IT
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В компании заверяют, что инцидент никак не повлияет на выполнение основной задачи / скриншот из видео

Центральный ускоритель тяжелой ракеты Falcon Heavy при приземлении промахнулся мимо платформы в Атлантическом океане и взорвался. Маршевая ступень упала в воду буквально в нескольких десятках метров от площадки.

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Трансляцию запуска вел YouTube-канал компании.

Отмечается, что дрон-платформа была в 1245 км от места запуска, что является рекордным расстоянием для морской посадки SpaceX.

В компании заверяют, что инцидент никак не повлияет на выполнение основной задачи в этой миссии: выведение спутников на запланированные орбиты. Оно уже началось и проходит штатно.

Возвращение ступеней - задача второстепенной важности, причем боковые ускорители успешно посадили на наземные площадки в 15 км от места старта.

Вторая ступень Falcon Heavy сейчас работает нормально, SpaceX продолжает трансляцию, которая продлится с перерывами еще около пяти часов - до отстыковки всех космических аппаратов.

Напомним, двухступенчатая ракета с первой ступенью и боковыми блоками многоразового использования должна вывести на орбиту атомные часы, которые помогут осуществлять наведение космических аппаратов на далекие объекты солнечной системы, что, в частности, поможет при планировании полета NASA к Марсу. Кроме того, один из спутников должен вывести на орбиту капсулы с прахом 152 покойных, в том числе ученых и сотрудников NASA.

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Теги: #SpaceX#Илон Маск#Falcon Heavy