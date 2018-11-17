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В США стартовал космический корабль Cygnus с грузом для МКС

14:34, 17 ноября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus стартовала с космодрома Wallops в штате Вирджиния, он доставит на Международную космическую станцию (МКС) более 3 тонн груза.

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Об этом сообщается в Twitter американского аэрокосмического агентства (NASA).

Запуск был произведен в 11:01 по Киеву, стыковка Cygnus с МКС произойдет 19 ноября. В настоящее время корабль выведен на орбиту Земли.

Пуск Antares дважды переносился из-за непогоды, изначально ракета должна была стартовать 15 ноября, а затем - на следующий день.

Как сообщал УНИАН, 11 октября российская ракета "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" на орбиту. Экипажу, состоящему из российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. До выяснения причин аварии российской ракеты приостановлены все пилотируемые пуски к МКС.

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Теги: #США#груз для МКС#запуск ракеты Antares