В США стартовал космический корабль Cygnus с грузом для МКС

Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома Wallops в штате Вирджиния в 11:01 по Киеву, стыковка Cygnus с МКС произойдет 19 ноября.

Ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus стартовала с космодрома Wallops в штате Вирджиния, он доставит на Международную космическую станцию (МКС) более 3 тонн груза.

Читайте такжеНазвана дата следующей после аварии "Союза" отправки экипажа на МКС

Об этом сообщается в Twitter американского аэрокосмического агентства (NASA).

Запуск был произведен в 11:01 по Киеву, стыковка Cygnus с МКС произойдет 19 ноября. В настоящее время корабль выведен на орбиту Земли.

Пуск Antares дважды переносился из-за непогоды, изначально ракета должна была стартовать 15 ноября, а затем - на следующий день.

Как сообщал УНИАН, 11 октября российская ракета "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" на орбиту. Экипажу, состоящему из российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. До выяснения причин аварии российской ракеты приостановлены все пилотируемые пуски к МКС.