В США стартовал космический корабль Cygnus с грузом для МКС
Ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus стартовала с космодрома Wallops в штате Вирджиния, он доставит на Международную космическую станцию (МКС) более 3 тонн груза.
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Об этом сообщается в Twitter американского аэрокосмического агентства (NASA).
Запуск был произведен в 11:01 по Киеву, стыковка Cygnus с МКС произойдет 19 ноября. В настоящее время корабль выведен на орбиту Земли.
Пуск Antares дважды переносился из-за непогоды, изначально ракета должна была стартовать 15 ноября, а затем - на следующий день.
Как сообщал УНИАН, 11 октября российская ракета "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" на орбиту. Экипажу, состоящему из российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. До выяснения причин аварии российской ракеты приостановлены все пилотируемые пуски к МКС.
LIFTOFF! @northropgrumman’s #Antares rocket just launched from @NASA_Wallops in Virginia. Heading to @Space_Station, the #Cygnus cargo vehicle will deliver about 7,400 pounds of @ISS_Research and cargo. Watch as it continues its journey into space: https://t.co/mzKW5uDsTipic.twitter.com/vpUXFYvK6S— NASA (@NASA) November 17, 2018