Появилось видео аварии российского "Союза"
13:38, 01 ноября 2018Наука и IT
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Комиссия "Роскосмоса" ранее объявила, что причиной аварии "Союза" стала деформация датчика разделения.
"Роскосмос" опубликовал видео аварии ракеты "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября.
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На записи с камеры, установленной на ракете, показан момент нештатного разделения первой и второй ступеней. Видеозапись опубликована в Facebook "Роскосмоса".
31 октября в "Роскосмосе" заявили, что причиной аварии ракеты "Союз-ФГ", произошедшей 11 октября, стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.
Напомним, 11 октября произошло аварийное отключение двигателей второй ступени при запуске корабля "Союз МС-10" к МКС.
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