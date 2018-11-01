Появилось видео аварии российского "Союза"

Комиссия "Роскосмоса" ранее объявила, что причиной аварии "Союза" стала деформация датчика разделения.

"Роскосмос" опубликовал видео аварии ракеты "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября.

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На записи с камеры, установленной на ракете, показан момент нештатного разделения первой и второй ступеней. Видеозапись опубликована в Facebook "Роскосмоса".

31 октября в "Роскосмосе" заявили, что причиной аварии ракеты "Союз-ФГ", произошедшей 11 октября, стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.

Напомним, 11 октября произошло аварийное отключение двигателей второй ступени при запуске корабля "Союз МС-10" к МКС.