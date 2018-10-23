В Черном море обнаружили старейший в мире затонувший корабль (фото, видео)

Судно пролежало на дне моря более 2400 лет.

Археологи нашли на дне Черного моря корабль, который, по их мнению, пролежал под водой более 2400 лет.

Исследователи из Британии и Болгарии считают, что найденный корабль длиной 23 метра - древнегреческое торговое судно, передает Би-би-си.

Его мачта, штурвал и другие части прекрасно сохранились на глубине чуть более 2 км.

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Этому способствовала нехватка кислорода на такой глубине, благодаря чему органические материалы могут храниться тысячи лет, говорят археологи.

"Я никогда не думал, что такое возможно - корабль остался нетронутым, пролежав под толщей воды в 2 километра", - рассказал профессор Джон Адамс, руководитель проекта подводной археологии Черного моря, члены которого обнаружили судно.

"Это изменит наше представление о кораблестроении и судоходстве древнего мира", - заявил профессор Адамс.

Археологи считают, что затонувший корабль был торговым судном. Ранее такое судно можно было увидеть только на древних греческих вазах, например на "Вазе сирен", хранящейся в Британском музее.

Ранее археологи обнаружили в Норвегии место захоронения викингов и 20-метровый корабль.