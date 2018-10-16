Ученые нашли под землей 20-метровый корабль и кладбище викингов в Норвегии (фото)
06:25, 16 октября 2018Наука и IT
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По словам археологов, найденный корабль является частью захоронения влиятельных людей.
REUTERS
Археологи обнаружили в Норвегии место захоронения викингов и 20-метровый корабль.
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Об этом пишет газета The Guardian. Отмечается, что захоронение с кораблем было обнаружено с применением специального радара. Ученые добавили, что курган находится на небольшой глубине и был скрыт фермерами.
По словам археологов, найденный корабль является частью захоронения влиятельных людей — они рассказали, что похороны рядом с кораблем могли себе позволить только они.
Подчеркивается, что археологи пока не собираются раскапывать захоронение, так как сначала необходимо оценить степень его сохранности.
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