Организаторы обещают в течение всего дня предоставлять "всю актуальную информацию о контрактной службе".

В Российской Федерации в Республике Татарстан стартовал первый марафон под названием "Все свои" в поддержку службы по контракту. Акция, призванная убедить жителей республики уехать воевать в Украину, затрагивает все подконтрольные властям телеканалы, радиостанции и паблики в социальных сетях.

Организаторы обещают в течение всего дня предоставлять "всю актуальную информацию о контрактной службе и СВО (так в РФ называют войну против Украины)". Участие в телемарафоне примут военнослужащие, их семьи, родственники, представители военкоматов, социальных служб и благотворительных организаций, а также специалисты колл-центра по набору контрактников.

Мобилизация в РФ - подробности

В России продолжается "теневая" мобилизация, речь идет о десятках тысяч людей в месяц. Российские власти сейчас воздержались от новой публичной волны массовой мобилизации, в частности, из-за того, что боятся определенного общественного возмущения, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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В России бывших заключенных, подписавших на полгода контракт с Минобороны РФ, угрозами заставляют его продлить. Часть из них отвезли в нелегальный подвал для отказников в Зайцево в так называемой "ЛНР."

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