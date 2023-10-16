Им предлагают два варианта: либо подписать контракт и перейти в другое подразделение прямо сейчас, либо оставаться в Зайцево и "ждать, что с вами будет дальше".

В России бывших заключенных, подписавших на полгода контракт с Минобороны РФ, угрозами заставляют его продлить. Часть из них отвезли в нелегальный подвал для отказников в Зайцево в так называемой "ЛНР."

По словам матери одного из экс-заключенных, ее сын, отбывая наказание в одной из колоний Воронежской области, подписал контракт на полгода еще в начале мая и воевал в составе "Шторма Z". С сентября от него и от других военнослужащих угрозами требуют продлить контракт, пишет ASTRA.

"В отделении их было изначально 42 человека. Двое из них стали двухсотыми, еще 28 человек получили ранения. Оставшихся накануне командир полка Юрий Илларионов отправил на отдых. Однако на самом деле их обвинили в самовольном оставлении позиций и отвезли в военную тюрьму в Зайцево. Сейчас связи с ними нет", - рассказала собеседница издания.

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Еще одному военнослужащему удалось связаться с родными. Он сказал, что им предлагают два варианта: либо подписать контракт и перейти в другое подразделение прямо сейчас, либо оставаться в Зайцево и "ждать, что с вами будет дальше".

Гражданская жена бывшего заключенного, который в колонии заключил контракт и теперь служит в в/ч 61899 в 27ОМСБр рассказала, что ее мужа также заставляют продлить контракт еще на год.

"Со слов мужа, их поставили перед фактом - или продлевать контракт, или кинут в Зайцево, а может… в спину свои [подстрелят]. Бывших заключенных там вообще за людей не считают, им не платят боевые. В июне он получил тяжелое ранение в область сердца, но ему так и не выдали справку, чтобы он мог получить выплаты", - рассказала женщина.

Родственники экс-заключенных уже обратились в администрацию президента РФ, военную прокуратуру и в СК, однако ответов оттуда пока не получили.

Мобилизация в РФ - детали

Продолжается "теневая" мобилизация в России 2023, речь идет о десятках тысяч людей в месяц. Российские власти сейчас воздержались от новой публичной волны массовой мобилизации, в частности, из-за того, что боятся определенного общественного возмущения, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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