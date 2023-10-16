На временно захваченной россиянами части Донбасса не прекращается тотальная мобилизация, поделились в Главном управлении разведки Минобороны.

Продолжается "теневая" мобилизация в России 2023, речь идет о десятках тысяч людей в месяц.

Российские власти сейчас воздержались от новой публичной волны массовой мобилизации, в частности, из-за того, что боятся определенного общественного возмущения, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "Ми-Україна".

"Мобилизационные мероприятия продолжаются, и речь идет о десятках тысяч в месяц людей... Как бы ни относилась диктатура к населению, как бы не игнорировала демократическое общественное мнение, но боятся - боятся бунта... Однако машину готовят к новым волнам мобилизации", - отметил он.

Видео дня

Юсов добавил, что полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы неожиданное объявление решения о новой волне мобилизации не могло встретиться с ощутимым сопротивлением населения.

В ГУР подчеркнули, что тотальная мобилизация не прекращается на временно оккупированной врагом части украинского Донбасса.

Мобилизация 2023 в России - что надо знать

Власти РФ активно вели скрытую мобилизацию для того, чтобы потом бросать оккупантов на войну против украинцев, а потом - 21 сентября прошлого года - ввели якобы частичную мобилизацию. В российскую армию должны были брать только тех, кто находился в запасе, но, по сведениям СМИ, забирали даже тех, кто не служил.

В марте текущего года появилась информация, что в Россия в начале апреля стартует набор контрактников. В начале сентября заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев хвастался, что с 1 января на контрактную службу приняли более 200 тысяч человек.

Вас також можуть зацікавити новини: