Также были уничтожены, в том числе 42 боевые бронированные машины и 27 танков врага.

Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте еще более 900 российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 356 тыс. 670 (+920 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 5 тыс. 940 (+27) единиц, боевых бронированных машин – 11 тыс. 15 (+42), артиллерийских систем – 8 тыс. 391 (+15), реактивных систем залпового огня - 935 (+1).

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Кроме того, средств противовоздушной обороны было уничтожено 617 (+1) единиц, самолетов – 329, вертолетов - 324, беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 тыс. 503 (+32), крылатых ракет – 1 тыс. 620.

Также кораблей/катеров было уничтожено 23 единицы, подводных лодок – 1, автомобильной техники и автоцистерн – 11 тыс. 180 (+40), а специальной техники – 1 тыс. 247 (+7). Данные уточняются.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по двум зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, шесть складов боеприпасов и два артиллерийских средства врага.

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