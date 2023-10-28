Глава МИД РФ пояснил, почему украинский лидер вызывает страх.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметился признанием: Зеленский - "монстр", которого начинают побаиваться.

Соответствующим образом о президенте Украины дипломат высказался в интервью агентству БелТА, которое вышло 28 октября. Лавров заявил, что Зеленского "монстром" сделал Запад и пояснил, почему это "страшно".

"Запад даже сейчас начинает немного побаиваться того, какого "монстра" он вырастил. Учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше выступают с претензиями к Западу: денег мало, оружия мало, что вы там думаете... Это само по себе вызывает раздражение", - указал глава МИД РФ.

Лавров сделал признание о войне в Украине

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров признался: теперь российская армия занята тем, чтобы не допустить поражения на поле боя в Украине. Хотя все украинцы слышали многообещающие заявления ВС РФ о "захвате Киева за три дня", которое звучало в первые дни полномасштабного вторжения.

"Не позволить им нанести нам поражение", - таким тезисом Лавров прокомментировал новую цель "СВО" в Украине росСМИ.

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