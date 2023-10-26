Одной из главных задач России сейчас является недопущение поражения на поле боя. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
"Сейчас на первом плане, наверное, - не расслабляться, и, перед лицом войны, которую они нам объявили, не позволить им нанести нам поражение. У них цель объявлена - стратегическое поражение России на поле боя", - сказал он пропагандистам.
При этом он уверяет, что Москва якобы никогда не уходила от вопроса о переговорах с Украиной.
Требования Кремля на переговорах
Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский представил "формулу мира" для завершения войны. Он асостоит из 10 пунктов, среди которых: радиационная, ядерная и энергетическая безопасность страны, завершение войны, выполнение устава ООН и возвращение всех пленных.
В РФ формулу назвали "бессмысленным ультиматумом России". В российском Министерстве иностранных дел в августе этого года заявили, что для "урегулировании кризиса" нужно, чтобы Украина прекратила боевые действия и получение оружия от Запада, согласилась на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, признала оккупацию ее территорий, позволила свою "демилитаризацию и денацификацию", а также "обеспечила права русскоязычных граждан и нацменьшинств".