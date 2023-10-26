Он уверяет, что войну объявили России.

Одной из главных задач России сейчас является недопущение поражения на поле боя. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

"Сейчас на первом плане, наверное, - не расслабляться, и, перед лицом войны, которую они нам объявили, не позволить им нанести нам поражение. У них цель объявлена - стратегическое поражение России на поле боя", - сказал он пропагандистам.

При этом он уверяет, что Москва якобы никогда не уходила от вопроса о переговорах с Украиной.

Требования Кремля на переговорах

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский представил "формулу мира" для завершения войны. Он асостоит из 10 пунктов, среди которых: радиационная, ядерная и энергетическая безопасность страны, завершение войны, выполнение устава ООН и возвращение всех пленных.

В РФ формулу назвали "бессмысленным ультиматумом России". В российском Министерстве иностранных дел в августе этого года заявили, что для "урегулировании кризиса" нужно, чтобы Украина прекратила боевые действия и получение оружия от Запада, согласилась на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, признала оккупацию ее территорий, позволила свою "демилитаризацию и денацификацию", а также "обеспечила права русскоязычных граждан и нацменьшинств".

Вас также могут заинтересовать новости: